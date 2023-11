Gülcan Kamps offen wie nie: Sexismus bei VIVA "war einfach normal"

Mittlerweile ist die 41-Jährige nicht mehr in ihrer damaligen Position im TV aktiv - über ihre Erfahrungen zum Thema Sexismus hat Gülcan nun allerdings trotzdem gesprochen.

Im Januar 2003 ging die heutige Mama und Frau von Kamps-Erbe Sebastian (41) bei VIVA an der Seite zahlreicher Promi-Kollegen wie Collien Ulmen-Fernandes (42) auf Sendung.

Gemeinsam mit Collien Ulmen-Fernandes startete Gülcan Kamps (l.) vor mehr als 20 Jahren ihre TV-Karriere. © Rolf Vennenbernd/dpa

Früher "hätte sich niemals jemand von uns bei einer zuständigen Stelle im Unternehmen darüber beschwert oder sich untereinander aufgeregt", fasst die 41-Jährige zusammen.

Speziell die mediale Aufregung um die #metoo-Debatte habe Gülcan - die ihre Traumhochzeit 2007 am Timmendorfer Strand gefeiert hatte - zugesagt.

"Ich finde das toll, dass heute Frauen einfach sagen: 'Wir können machen, was wir wollen, wir können anziehen, was wir wollen!' Es ist überhaupt keine Einladung für irgendwen, irgendwas zu machen. Und wenn ich alleine im Club bin mit meinen Mädels und tanzen möchte, dann möchte ich alleine mit meinen Mädels in meinem knappen Outfit im Club tanzen und danach auch alleine nach Hause gehen."

Zeit zum Feiern und Party machen dürfte die Vollblut-Mama inzwischen nicht mehr so viel haben. Auf Instagram nimmt die 41-Jährige ihre Community beinahe täglich mit auf ihre persönliche Reise mit ihrem Kleinkind.