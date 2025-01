Gülcan Kamps wegen Kind attackiert: Diesen Vorfall erlebt sie beim Einkaufen

Auf Instagram berichtete Gülcan Kamps am Wochenende vom unschönen Einkauf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

Nicht zum ersten Mal hat sich die Halbtürkin bei ihrer Community gemeldet, um sich einmal den Frust von der Seele zu plaudern und aus ihrem Alltag zu berichten.

So auch am abgelaufenen Wochenende, an dem sich die Gastgeberin der Eklat-Show "My style rocks" zusammen mit ihrem Kind zum Einkaufen aufgemacht hatte.

Dabei hatte es der Kamps-Sprössling offenbar so eilig, dass er mit einem kindgerechten Einkaufswagen durch die Gänge flitzte. Der spöttische Kommentar einer älteren Dame: "Ja, das kennen wir, das kennen wir. Das sind Kinder."

Für Mama "Gülle" schon zu viel! "Nichts Schlimmes ist passiert, keiner ist zusammengestoßen. (...) Kann man sich aufregen, muss man jetzt aber auch nicht."

Deutlich heftiger beschwerte sich allerdings nur ein paar Augenblicke später ein schlecht gelaunter Kassierer.