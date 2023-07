Gülcan Kamps wird für speziellen Umgang mit ihrem Kind "oft schräg angeschaut"

Gülcan Kamps (40) ist im Dezember 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. © Instagram/Gülcan Kamps

Jede Mutter hat ihre ganz eigene Art, mit ihrem Nachwuchs umzugehen. In Gülcans Fall kann das auch schon mal irritierte Blicke einbringen, wie die VIVA-Ikone jetzt verraten hat.

In einem Instagram-Beitrag beantwortete die Vollblut-Mama eine Frage, die ihr nach eigenen Angaben zuletzt vermehrt von Fans gestellt wurde: Warum kann ihr Kind schon "so viel und so deutlich" sprechen?

Obwohl Gülcan bis heute nicht offiziell das Geschlecht, geschweige denn den Namen ihres "Schatzes" verraten hat und ihren Nachwuchs nie auch nur ansatzweise in den sozialen Medien zeigt, spielt "Baby Kamps" dennoch eine große Rolle in den Storys seiner Mama.

Oft passiert es, dass Gülcan ihren knapp 450.000 Followern aus ihrem Alltag berichten möchte, doch dann quasselt plötzlich ihr Kleinkind abseits der Kamera lautstark drauflos. Manchmal muss Gülcan ihren Bericht dann sogar abbrechen, weil ihr Winzling einfach keine Ruhe geben will.

Doch die 40-Jährige, die selbst bekanntlich nicht gerade auf den Mund gefallen ist, nimmt es mit Humor und scherzt auf die Nachfrage ihrer Fans selbstironisch: "Die Antwort zu 'viel': Ich bin ja die Mama."

Dabei gibt es jedoch durchaus eine Besonderheit in Gülcans Umgang mit ihrem Kleinen, die andere Mütter möglicherweise nicht so recht nachvollziehen können.