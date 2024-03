Gülcan Kamps spricht Klartext! Kann die Moderatorin nicht mehr zunehmen?

Düsseldorf - Mit ihrer ehrlichen und offenen Art hat Gülcan Kamps (41) jüngst über ihren Gewichtsverlust gesprochen und dabei einen wichtigen Appell an ihre Community gerichtet.

Mehr als 430.000 Fans folgen Gülcan Kamps auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Gülcan Kamps

Immer wieder meldete sich die VIVA-Ikone in der Vergangenheit mit ernsteren Themen als mit ihrem Koch-Content für "Mini Kamps" zu Wort.

Auch am Mittwoch stand für die Ehefrau von Millionen-Erbe Sebastian Kamps (42) wieder Realtalk im Vordergrund, das Thema: Balance im Leben!

Eigenen Erfahrungen nach habe "Gülli" im Laufe der Jahre verstanden, dass Balance für sie "im Leben das Wichtigste" sei. Sie gebe ihr Freude an allen Dingen zurück, teilte die Halbtürkin mit.

Ganz besonderen Struggle hatte die Ex-Kollegin von Klaas Heufer-Umlauf (40) oder Collien Ulmen-Fernandes (42) an früheren Tagen mit ihrem Gewicht. "Bei mir ist es so, (...) dass ich mit Sport direkt viel abnehme und mir es sehr schwerfällt, an Gewicht zuzunehmen", offenbarte die 41-Jährige.

Dabei sei der Sport vielmehr ein Ventil gewesen, um zu entspannen. "Dabei habe ich manchmal gar nicht gemerkt, dass die Kilos nur so purzelten." Bis zu diesem einen "Hallowach"-Moment!