Gülcan Kamps zog Schlussstrich! Das steckt wirklich hinter ihrem VIVA-Aus

Gülcan Kamps (41) plaudert auch heute noch gerne über ihre Zeit bei VIVA. © Montage: Instagram/Screenshot/Gülcan Kamps

"Die Fans und ich waren eins. VIVA und Gülcan war eine perfekte Symbiose", schwärmt die 41-Jährige rückblickend von ihrer Zeit bei dem MTV-Konkurrenzsender.

2003 startete Gülcans Karriere als TV-Moderatorin bei dem damals noch in Köln ansässigen Musikkanal. Von da an mauserte sich die quirlige Blondine an der Seite von Collien Ulmen-Fernandes (42) in rasanter Geschwindigkeit zu dem Aushängeschild von VIVA.

Sieben Jahre lang präsentierte die heutige Ehefrau von Unternehmer Sebastian Kamps (41) fast täglich Formate wie "VIVA Live!" und "Interaktiv" – bis sie auf einen Schlag von der Bildfläche verschwand.

Bei Gala-TV offenbart Gülcan jetzt, weshalb sie sich aus freien Stücken von ihrem mutmaßlichen Traumjob getrennt hat. "Es war einfach zu viel von allem: von Fernsehen und Arbeiten und Stress und allem, was dazugehört", gesteht sie in der Sendung, die am heutigen Samstag um 17.45 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird.