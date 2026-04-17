Kilo-Klartext von schwangerer Gülcan Kamps: So sehr hat sich ihr Körper verändert

Düsseldorf - Gülcan Kamps (43) fiebert der Geburt ihres zweiten Kindes entgegen. Im Netz sprach die Moderatorin jetzt offen und ehrlich über ihre deutlich sichtbare Body-Veränderung.

TV-Moderatorin Gülcan Kamps (43) erwartet ihr zweites Kind. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf Instagram teilte die werdende Mama jüngst einen Schnappschuss, der sie auf einem Event zeigt. Gülcan trägt darauf ein schwarzes Top kombiniert mit einem langen Rock, der ihre schlanke Silhouette betont. Die Arme der 43-Jährigen wirken trainiert.

"Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich wirklich so schlank war", schreibt die ehemalige VIVA-Quasselstrippe in die Caption. Entstanden ist das Foto kurz vor der Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft - damals noch ohne Babykugel.

Ein knappes halbes Jahr später hat sich ihr Körper bereits deutlich verändert, wie Gülcan ihrer Community verrät: "Das Bild wurde mir soeben vorgeschlagen und zwischen heute und diesem Foto liegen 30 Kilogramm", gesteht sie stolz.

Weiter stellt die gebürtige Lübeckerin mit türkischen Wurzeln klar: "Das Verrückte ist, ich fühl mich mit 30 Kilogramm genauso glücklich wie im Sporty-Maus-Körper mit 50 Kilogramm." Summiert bringt Kamps derzeit also rund 80 Kilogramm auf die Waage.