Günther Jauch privat: Mit dieser Frau hat er eine Fan-Freundschaft

Moderator Günther Jauch (68) steht vor einem Porträt der Holocaust-Überlebenden Eva Erben (94). © Jens Kalaene/dpa

Die Zeitzeugin Eva Erben (94) habe ihm vor mehr als 20 Jahren einen Brief geschrieben, weil sie Fan seiner Sendung "Wer wird Millionär?" sei, sagte Jauch bei der Präsentation einer Ausstellung zum Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann in Potsdam.

"Das war natürlich am Anfang erst mal eine große Neugierde, als ich diesen Brief in der Hand hatte." Sie habe ihn eingeladen, zu ihr nach Aschkelon zu kommen, wenn er in Israel sei. Dort habe er sie besucht.

Seitdem sei Erben oft in Deutschland, sagte der Moderator. Sie hätten mindestens einmal die Woche Kontakt über Videoanrufe, Telefon oder zumindest über E-Mail.

Die Geschichte von Erben ist ein Teil der Sonderausstellung "How to catch a Nazi. Operation Finale: Die Ergreifung und der Prozess von Adolf Eichmann" im Filmmuseum Potsdam.