Günther Jauch packt aus: Darum nutzt er wirklich kein Social Media

Günther Jauch (68) ist eine der bekanntesten deutschen TV-Persönlichkeiten. Auf Social Media hat er allerdings so gar keine Lust. © Sven Hoppe/dpa

Als er im RTL-Interview darauf angesprochen wurde, warum er sich so strikt dagegen sträube, auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. aktiv ein paar Einblicke in sein Leben zu gewähren, fand der Moderator deutliche Worte.

"Ich finde es sehr mühsam, man muss ja Instagram ständig füttern, und das Zweite ist: Ich habe nichts mitzuteilen!", stellte der "Wer wird Millionär?"-Gastgeber gegenüber seinem Arbeitgeber klar.

Davon mal abgesehen, verspüre er auch einfach überhaupt nicht den Drang danach, jeden Morgen sein "Marmeladenbrötchen" in die Handykamera zu halten, so wie es Gottschalk und auch andere Prominente gerne tagtäglich zelebrieren.

Jauch pflegt ohnehin einen sehr sorgsamen Umgang mit seiner Privatsphäre - und das schon über seine gesamte TV-Karriere hinweg. Mit seiner Frau Dorothea und den vier Kindern lebt der Showmaster eher zurückgezogen. Am 7. Juli feiert das Paar seinen 19. Hochzeitstag.