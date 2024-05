Unwetter-Drama um Günther Jauchs Weingut in der Pfalz: Moderator packt selbst mit an!

Kanzem - Flut-Alarm beim Promi-Winzer! Auch Günther Jauchs (67) rheinland-pfälzisches Weingut in Kanzem wurde am Pfingstwochenende von den schlimmen Unwettern heimgesucht.

"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch (67) befreite zusammen mit zahlreichen Helfern das eigene Weingut in Kanzem (Rheinland-Pfalz) von Matsch und Wassermassen. © Montage: Screenshot/Instagram/weingutvonothegraven

Das renommierte Weingut von Othegraven im Landkreis Trier-Saarburg ist seit 2010 im Besitz von Günther Jauch und seiner Frau Thea (66) und ein echtes Herzensprojekt der beiden.



Nun haben Starkregen und das Hochwasser der unmittelbar angrenzenden Saar Teile des Anwesens überflutet. Auf dem Instagram-Account des Weinguts wird berichtet, dass es am Samstagnachmittag zu den dramatischen Geschehnissen kam.

"Starke Regenfälle hatten im Laufe des Nachmittags innerhalb kurzer Zeit dazu geführt, dass die Saar in Höhe des Weinguts über die Ufer getreten ist. Mit vereinten Kräften konnten zunächst schlimmere Schäden verhindert werden, aber das Wasser steigt weiter. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bleibt die ganze Nacht im Einsatz", heißt es dort.

Bei den anschließenden Aufräumarbeiten half dann auch der Chef höchstpersönlich mit, die Folgen des Extremwetters bestmöglich einzudämmen. In Jeans, Stiefeln und entspanntem Hemd packte Günther Jauch ordentlich mit an und schaufelte, was das Zeug hielt. Gemeinsam mit zahlreichen Helfern befreite der TV-Star die Örtlichkeiten so gut es ging von den Schlammmassen.