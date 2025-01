Guido Cantz sieht Novum vor Bundestagswahl: "Ich habe so etwas noch nicht erlebt"

"Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas in 33 Jahren schon mal erlebt habe - es bleibt sehr spannend, weil sehr viel passieren wird", sagte der TV-Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Köln . "Ich muss natürlich meine Hausaufgaben machen und aktuell und spontan sein."

Dass Karneval und Bundestagswahlkampf zusammenfielen, ist schon lange her: 1983 wurde der Bundestag in vorgezogenen Neuwahlen nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition und der Regierungsübernahme von Helmut Kohl am 6. März gewählt, vier Jahre später am 25. Januar 1987.