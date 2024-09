Von der Nähmaschine zum Stardesigner: Shopping-Queen-Star Guido Maria Kretschmers Weg zum Erfolg

Guido von Shopping Queen ► Wo wohnt Guido Maria Kretschmer & wie viel verdient er bei Shopping Queen? Infos zum liebsten Modedesigner Deutschlands!

Von Nele Fischer

Wer ihn nicht als charmanten Shopping-Queen-Vater kennt, denen ist er vielleicht als Mann aus der Lenor-Werbung bekannt. Doch wer ist Guido Maria Kretschmer eigentlich?

Guido Maria Kretschmer ist seit 2012 das strahlende Gesicht von "Shopping Queen". © dpa/Georg Wendt Ob als Modedesigner, Moderator oder Juror - Guido Maria Kretschmer ist eine beliebte Fernsehpersönlichkeit und ein wichtiger Designer der deutschen Modewelt. Bekannt ist er vor allem als Juror der Sendung "Shopping Queen". Charakteristisch in dieser Rolle ist seine direkte und ehrliche, aber dabei charmante und humorvolle Art, aufgrund welcher man ihm seine liebevollen Lästereien nicht übel nehmen kann. Aber wer ist der nette und empathische Mann abseits der Kamera? Markus Lanz Anton Hofreiter empört bei "Markus Lanz": "Sie folgen der Kreml-Strategie" Hat er Kinder? Welchen Beruf hat der Ehemann von Guido Maria Kretschmer? Wie viele Brüder hat er? Wie heißt die Marke von Guido Maria Kretschmer und wie sieht es um sein Vermögen aus? Einblicke in das Leben des Modeschöpfers findest Du hier.

Leben und Privates von Guido Maria Kretschmer

Am 11. Mai 1965 wurde Guido Maria Kretschmer in Münster geboren. Wer oder was definiert den Modedesigner im Privatleben?

Hat Guido Maria Kretschmer Geschwister?

Guido Maria Kretschmer ist in einer liebevollen Familie mit fünf Kindern in Einen, Nordrhein-Westfalen, aufgewachsen. Neben einer Schwester hat er drei Brüder. Zeitweise hatte die Familie zudem zwei Pflegekinder. Bevor seine Eltern beide 2023 zeitlich sehr nah starben, musste Kretschmer bereits im Sommer 2022 einen Schrecken verarbeiten. Aufgrund eines angeborenen Herzfehlers erkrankte sein Bruder schwer. Es musste eine gefährliche Herz-OP vollzogen werden, von der unklar war, ob er sie überstehen würde. Glücklicherweise konnte er sich von dem Eingriff erholen.

Ist Guido von Shopping Queen verheiratet?

Schon seit fast 40 Jahren ist der Modemacher mit dem Maler Frank Mutters liiert. Kennen und lieben gelernt haben sie sich Mitte der 80er-Jahre. Bereits zwei Jahre später feierten sie eine „Hippie-Hochzeit auf Ibiza“. Ihren zehnten Jahrestag nahmen sie als Anlass für eine weitere große Feier mit hunderten Gästen. Entsprechend wurde auch 2005, nach zwanzig Jahren, erneut „Ja“ gesagt. In einer offiziell eingetragenen Partnerschaft lebte das Paar erst seit 2012. Ihre kirchliche Hochzeit folgte dann 2018 auf Sylt.

Frank Mutters ist seit fast 40 Jahren der Mann an der Seite des beliebten Modedesigners. © dpa/Jörg Carstensen

Hat Guido Maria Kretschmer Kinder?

Eigene Kinder haben Kretschmer und sein Mann nicht. Dennoch trägt er stolz den Titel Ziehvater für Claire, der Tochter seiner besten Freundin aus der Jugend, Mechthild.

Claire kennt er schon seit sie ein Baby war. Häufig war sie zu Besuch bei dem kinderlosen Paar. So auch, als sie das Mädchen in den Sommerferien zu sich nach Mallorca einluden, wo sie einen spanischen Sprachkurs absolvierte. Aus einem Sommer wurde einige Jahre, während welcher Claire dauerhaft an einer spanischen Schule angemeldet war und von dem jungen Paar großgezogen wurde - inklusive Pubertät - weit weg von ihrer Mutter, die sie stattdessen in ihren Ferien besuchte. Mittlerweile ist auch Claire längst erwachsen, lebt verheiratet in Dublin und hat einen Sohn namens Frank - benannt nach einem ihrer Ziehväter.

Was für Hunde hat Guido Maria Kretschmer?

Der sympathische Stardesigner und sein Mann sind echte Hundeliebhaber. Zeitweise hatten sie fünf Hunde - ganz speziell russische Barsoi-Windhunde. Leider starben vier von ihnen kürzlich innerhalb eines Jahres. Drei von ihnen - die Hündinnen Aimée, Alaiyha und Undine - an Altersschwäche, Hündin Idaya allerdings schon jung mit nur vier Jahren. Verblieben ist Ivy sowie die neue spanische Windhündin Mila und die russische Windhündin Pierrine.

Wo wohnt Guido Maria Kretschmer?

Zusammen mit seinem Ehemann und den drei Hunden lebt der Shopping-Queen-Star seit 2021 in Hamburg-Blankenese. Schon seit 2019 haben sie ihren Hauptwohnsitz in Hamburg. Zuvor lebten sie in Berlin und lange Zeit auf Mallorca.

Welche Religion hat Guido Maria Kretschmer?

Guido Maria Kretschmer ist katholisch aufgewachsen - war sogar Messdiener. Als problematisch sieht er die Religion hinsichtlich seiner Homosexualität jedoch auch heute nicht.

Bildung und Ausbildung

Wie wird man einer Deutschlands beliebtester Modedesigner? Wie Kretschmers Laufbahn aussah, bis er zum Stardesigner wurde, erfährst Du nun.

Welchen Schulabschluss hat Guido von Shopping Queen?

Kretschmer besuchte ein Gymnasium und absolvierte erfolgreich sein Abitur - einen Abschluss, mit dem seine Eltern ihm ein Medizinstudium ans Herz legten.

Welche Ausbildung hat Guido Maria Kretschmer?

Vor seinem Erfolg in der Modewelt ließ sich Guido Maria Kretschmer an dem St. Franziskus-Hospital in Münster tatsächlich zum Krankenpfleger ausbilden. Ein Medizinstudium brach er jedoch nach zwei Semestern wieder ab, da er sich dann doch lieber seiner Leidenschaft, dem Designen, widmen wollte. So ging er nach Spanien, um dort sowie in Frankreich eine Ausbildung im Modedesign zu absolvieren und seine Stücke auf einem Markt in Ibiza zu verkaufen.

Karriere, Wohltätigkeit und Finanzen

War Mode schon immer seine Leidenschaft? Und wie wurde sie zum Beruf?

Wie wurde Guido Maria Kretschmer Designer?

Guido Maria Kretschmer hat schon als Kind genäht. Mit nur neun Jahren wurde es ihm von seiner Nachbarin beigebracht und er bekam eine erste Nähmaschine geschenkt. Daraufhin folgten erste kleine Aufträge. Das Gartenhaus wurde schnell zu “Guidos Nähstube”. Nach eigenen Produktionen wurde seine Tätigkeit mit 16 gewerblich angemeldet. An einem Verkaufsstand auf einem Markt in Ibiza verkaufte Kretschmer seine Kreationen. Dabei traf er auf Udo Lindenberg, der bei ihm Brokatjacken für seine Tournee bestellte. Nach dem Geschäft mit seinem ersten prominenten Kunden machte er die entsprechende Ausbildung und wurde offiziell Modedesigner. 1987 gewann Kretschmer eine Ausschreibung und gründete das Unternehmen GMK by pepper in Münster sowie Palma de Mallorca und außerdem sein erstes eigenes Label Guido Maria Kretschmer Corporate Fashion. Unter diesem designt und produziert er Unternehmenskleidung und Uniformen. Kunden sind Großunternehmen wie beispielsweise Hapag Lloyd, TUI, Emirate Airlines, die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom und die MS Europa. Mit Privataufträgen und Kreationen für Film und Theater folgten auch Cocktail- und Abendkleider. 2004 gründete er das passende Label, Guido Maria Couture. Bekannte Kundinnen sind beispielsweise Charlize Theron, Jane Seymour, Iris Berben und Heino Ferch.

Wie wurde Guido Maria Kretschmer bekannt?

Mit der Zeit und auch mithilfe von privaten Aufträgen machte sich Guido Maria Kretschmer bei (prominenten) Kunden und Unternehmen einen Namen. So engagierte ihn Katharina Thalbach für die Kostüme für ein Oscar Wilde Stück. Das war natürlich auch nicht das letzte Mal, dass er als Kostümbildner beschäftigt war. Allgemeine Bekanntheit erlangte er jedoch erst 2012 durch seine TV-Show Shopping-Queen, bei der er noch immer als Jury fungiert und Outfits kommentiert und beurteilt. Er war aber auch Juror in weiteren Shows (beispielsweise Das perfekte Model, Das Supertalent, Guidos Masterclass, Guidos Deko Queen). Es folgten Moderationsjobs von weiteren Sendungen (u.a. Deutschlands schönste Frau, Geschickt eingefädelt – Wer näht am besten?), das Print-Magazin Guido, das jedoch wieder abgesetzt wurde, sowie Partnerschaften mit OTTO.de, ABOUT YOU und Lenor.

Guido Maria Kretschmar: "Shopping Queen" machte ihn berühmt. © DPA/Picture Alliance

Wo ist das Geschäft von Guido Maria Kretschmer?

Vor seinem TV-Erfolg hatte der Designer jahrelang Showrooms in Palma de Mallorca, Berlin und Münster sowie sein Geschäft in München. Während diese heute nicht mehr geöffnet sind, ließ er sich beispielsweise 2023 die Eröffnung eines Pop-Up-Shops in Hamburg nicht nehmen.

Wofür setzt sich Guido Maria Kretschmer ein?

Man findet den Modeguru aber auch abseits von Fashion. Seit vielen Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für verschiedene Stiftungen und Initiativen wie die Schlaganfallhilfe. Zudem ist er Botschafter für DKMS LIFE, die Krebspatientinnen und -patienten durch die Krankheit hilft. In Nordrhein-Westfalen wurde er daher schon für sein Engagement mit einem Verdienstorden geehrt.

Ist Guido Maria Kretschmer ein Millionär?