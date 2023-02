Weltrekord: Mann besucht 2995 Tage hintereinander Disneyland!

Anaheim - Jeff Reitz (50) ist verliebt: ins Disneyland-Resort von Kalifornien! Und genau deshalb besuchte er den Vergnügungspark an 2995 Tagen in Folge. Damit konnte sich der 50-Jährige jetzt einen Guinness-Weltrekord sichern.

Jeff Reitz (50) hat über 2995 Tage hinweg das Disneyland-Resort in Anaheim (Kalifornien) besucht. Dafür gab's nun den Guinness-Weltrekord. © Montage: EPA/Paul Hiffmeyer/Disneyland, Screenshot Instagram/disney366_

Acht Jahre lang war Jeff Reitz täglich in dem 34 Hektar großen Freizeitkomplex unterwegs. Es habe als ein Witz mit Freunden begonnen. Da sie damals arbeitslos gewesen seien, hätten sie Jahreskarten geschenkt bekommen. "Das war also die Quelle kostenloser Unterhaltung", wird Jeff Reitz in einer Mitteilung von Guinness World Records zitiert.

Was als Witz begann, machte ihn schließlich zu einer Disneyland-Berühmtheit. Lokale Medien und Nachrichtenagenturen griffen seine täglichen Besuche auf, die der 50-Jährige auch fleißig auf seinem Instagram-Kanal verbreitete.

Die klassischen Motive durften dabei nicht fehlen: durch die Straßen ziehende Disney-Figuren, beeindruckende Bilder vom Disney-Schloss und natürlich Selfies mit dem Angestellten des Parks.

"Ich fotografiere sehr gerne, also habe ich immer nach Bildern Ausschau gehalten, die ich aufnehmen und posten kann", so Jeff Reitz. Auch Attraktionen habe er ausprobiert - je nach Lust und Laune mal mehr, mal weniger. "Die 'Matterhorn Bobsleds' (Achterbahn) ist bis heute mein Favorit."

Jeff hofft, dass er irgendwann auch noch die Marke von 3000 Besuchen knacken kann. Durch die Corona-Pandemie und damit einhergehenden Park-Schließungen endete sein jahrelanger Durchlauf.