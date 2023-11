Gwyneth Paltrow spricht offen über ihre Ehe: "Habe mich für meinen Vater entschieden"

Los Angeles (USA) - Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow verliebte sich nicht zufällig in ihren Ehemann Brad Falchuk (52). Die Ähnlichkeit zu ihrem verstorbenen Vater spielte dabei offenbar eine große Rolle. "Ich habe meinen Vater gewählt", erklärte die 51-Jährige.

2018 heirateten Gwyneth Paltrow (51, l.) und Brad Falchuk (52, r.), der offenbar viel Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Vater der Schauspielerin hat. © ANGELA WEISS / AFP

2018 heiratete Gwyneth Paltrow den TV-Autor, Regisseur und Produzenten Brad Falchuk. Beide brachten jeweils zwei Teenager in die Ehe mit. Nach fünf Jahren sind beide aber immer noch so glücklich wie am Anfang.

Laut dem People-Magazin liegt das vor allem auch an den Ähnlichkeiten zu ihrem Vater, die Paltrow in ihrem jetzigen Ehemann wiedererkennt.

In dem Interview vom gestrigen Dienstag erklärte die Schauspielerin: "Er hat Dinge, die an meinen Vater erinnern. Es ist wie ein blauäugiger jüdischer Fernsehautor mit einem Herz aus Gold und einem großartigen Sinn für Humor."

"Ich habe mich schließlich für meinen Vater entschieden", fügte sie hinzu. Paltrows Vater Bruce verstarb bereits 2002 an den Folgen von Mundkrebs.