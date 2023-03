Gwyneth Paltrows merkwürdiger Gesundheitstipp: Was soll "rektale Ozontherapie" sein?

Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50) ist für ihre merkwürdigen Ansichten berüchtigt. © AFP/Patrick T. Fallon

Im "The Art of Being Well"-Podcast sprach die "Iron Man"-Darstellerin mit Moderator Will Cole über ihre Wellness-Routine. Dabei kam das Gespräch auch auf die "seltsamsten" Maßnahmen, die Paltrow jemals im Namen der Gesundheit vorgenommen hat.

Die 50-Jährige gestand, eine "Ozontherapie" auf "rektale" Art und Weise durchgezogen zu haben. "Es ist ziemlich seltsam, aber es war sehr hilfreich", sagte sie lachend.

Bei einer derartigen "Therapie" wird dem Körper Ozon verabreicht, welches Wunden oder Krankheiten heilen soll. In Paltrows Fall geschah die Aufnahme des Gases offenbar über die Hinterpforte.

Aber Moment mal: Könnte es nicht gefährlich sein, das aus Sauerstoffatomen bestehende Molekül so zu verwenden? Durchaus. Die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) warnte vor einigen Jahren, dass Ozon "ein giftiges Gas ohne bekannte nützliche medizinische Anwendung" sei!

Doch um wissenschaftliche Fakten scherte sich Oscar-Gewinnerin Paltrow in Bezug auch ihre Gesundheitstipps nur selten.