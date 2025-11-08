Habt Ihr sie erkannt? Promi-Paar sorgt mit Grusel-Look für Aufsehen

Kalifornien (USA) - Willkommen in "Halloween Town", Stadt der Gruselgestalten. Ihr Ziel: Jedes Jahr ein schöneres, schaurigeres Halloween feiern. Auch zwei Mega-Promis aus den USA wandelten auf den Spuren des Films "The Nightmare Before Christmas" ...

Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) lieben Halloween und sorgen jedes Jahr mit ihren aufwendigen Outfits für Schlagzeilen. © Screenshot/Instagram/kourtneykardash

... und schlüpften in die Rollen der beiden Hauptfiguren Sally und Jack Skellington. Habt Ihr beide erkannt?

Lemme-Gründerin Kourtney Kardashian (46) schminkte ihr Gesicht babyblau und trug ein zusammengenähtes Kleid - ähnlich wie die aus Lumpen bestehende Stoffpuppe "Sally".

Ehemann Travis Barker (49), im echten Leben Schlagzeuger der Punkrocker von Blink-182, saß im schwarz-weißen Nadelstreifenanzug und Grusel-Schminke als "Kürbiskönig" Jack neben ihr auf dem heimischen Sofa.

Eine Woche nach Halloween veröffentlichte Kardashian unter dem Titel "Die Romanze" am Freitag (Ortszeit) eine Fotostrecke der beiden auf ihrem Instagram-Profil.