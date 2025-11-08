 1.424

Habt Ihr sie erkannt? Promi-Paar sorgt mit Grusel-Look für Aufsehen

Kourtney Kardashian und Travis Barker sorgten an Halloween mit ihren Kostümen für Aufsehen.

Von Marcus Scholz

Kalifornien (USA) - Willkommen in "Halloween Town", Stadt der Gruselgestalten. Ihr Ziel: Jedes Jahr ein schöneres, schaurigeres Halloween feiern. Auch zwei Mega-Promis aus den USA wandelten auf den Spuren des Films "The Nightmare Before Christmas" ...

Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) lieben Halloween und sorgen jedes Jahr mit ihren aufwendigen Outfits für Schlagzeilen.  © Screenshot/Instagram/kourtneykardash

... und schlüpften in die Rollen der beiden Hauptfiguren Sally und Jack Skellington. Habt Ihr beide erkannt?

Lemme-Gründerin Kourtney Kardashian (46) schminkte ihr Gesicht babyblau und trug ein zusammengenähtes Kleid - ähnlich wie die aus Lumpen bestehende Stoffpuppe "Sally".

Ehemann Travis Barker (49), im echten Leben Schlagzeuger der Punkrocker von Blink-182, saß im schwarz-weißen Nadelstreifenanzug und Grusel-Schminke als "Kürbiskönig" Jack neben ihr auf dem heimischen Sofa.

Eine Woche nach Halloween veröffentlichte Kardashian unter dem Titel "Die Romanze" am Freitag (Ortszeit) eine Fotostrecke der beiden auf ihrem Instagram-Profil.

Kourtney Kardashian und Travis Barker ließen es an Halloween krachen

Partystimmung trotz Grusel-Outfit auf der Rückbank eines alten Chevrolet Impala.  © Screenshot/Instagram/kourtneykardash

"Addams Family" oder "Beetlejuice" - die Kostüme der Promis wechseln jedes Jahr

Travis Barker, verkleidet als "Kürbiskönig" Jack Skellington und eines seiner Kids, als Jacks Hund "Zero".  © Screenshot/Instagram/kourtneykardash

Die älteste Schwester aus dem "Kardashian-Clan" und der Musiker sind seit Anfang 2020 ein Paar, zwei Jahre später folgte die Hochzeit in Las Vegas. 2023 kam der gemeinsame Sohn Rocky Thirteen zur Welt.

Schon seit Beginn ihrer Beziehung lassen es beide rund um Halloween gruseln! People hat die Kostüme nochmal hervorgekramt.

2021 nahmen Barker und Kardashian den Film "Edward mit den Scherenhänden" als Grundlage für ihre Kostüme. Außerdem sorgten beide schon als "Addams Family"-Mitglieder, "Chucky und seine Braut" oder "Beetlejuice"-Imitationen für schaurige Stimmung.

Vom Halloween-Fieber ihrer Eltern scheinen übrigens auch die Kids (beide haben jeweils drei aus früheren Beziehungen) des Grusel-Paars infiziert worden zu sein. Eins davon war als Hund "Zero" verkleidet, dem treuen Weggefährten von "Kürbiskönig" Jack Skellington.

