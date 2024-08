Händchen haltend gesichtet: Till Adam mit neuer Freundin auf dem CSD?

Kiel - Ist Till Adam wieder frisch verliebt? Zuletzt hatten Fans den Reality-TV-Star (" Bauer sucht Frau ") zusammen mit einer zunächst Unbekannten beim Sonnen im Park "erwischt", und auch TAG24 hat den 35-Jährigen am heutigen Samstag Händchen haltend bei der CSD-Parade in Hamburg entdeckt.

Ist Alicia Lorsch (25) alias Gamerin "Legend_of_elli" die neue Freundin von Till Adam (35)? Bei der CSD-Parade in Hamburg hielten die beiden Händchen. Später postete Adam ein gemeinsames Bild in seiner Instagram-Story. © Montage: Instagram/Screenshot/legend.of.elli, Instagram/Screenshot/tilladam23

Doch wer ist die Frau an seiner Seite? Wenn es sich beim Händchenhalten tatsächlich um eine Liebesbekundung handelte, ist seine neue Freundin mutmaßlich eine gewisse Alicia Lorsch.

Die Till Adam auch schon mehrfach in seiner Story markiert hat, unter anderem auch am heutigen Samstag. Dort zeigte er sich allerdings gleich mit zwei Frauen im Arm zum Start der CSD-Parade in der Hamburger Innenstadt. Ablenkung?

Ihren eigenen Angaben in ihrem Instagram-Profil nach ist die 25-Jährige gelernte KFZ-Meisterin sowie Gamerin und auf bei Twitch als "Legend_of_elli" aktiv.

Zudem scheint sie das Feiern genauso wie Till zu lieben. Beide waren zuletzt zusammen beim "Airbeat One Festival" sowie beim "Tomorrowland".

Einen diesbezüglichen Post von Alicia kommentierte der ehemalige "Die Bachelorette"-Kandidat sogar und schrieb: "War das eine Fete! Du kleine Raupe Nimmersatt!"