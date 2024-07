Hättet Ihr ihn erkannt? Dieser kleine Teufel ist heute Rap-Star!

Berlin - Ein kleiner Teufel steckte offenbar immer schon in ihm! Rapper Finch (34) hat seine Fans auf Instagram mit einem frühen Schnappschuss erfreut.

Hat's geklickt? Der kleine Racker ist das frühere Ich von Rapper Finch (34). © Jens Kalaene/dpa, Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

Für seine rund 856.000 Follower griff der Rapper ganz tief in die Fotokiste und zog ein Bild hervor, das ihn in sehr jungen Jahren zeigt.

Der genaue Zeitpunkt der Aufnahme ist nicht datiert, doch die Spielsachen im Hintergrund deuten darauf hin, dass das Foto in Finchis damaliger Kita entstanden sein könnte.

Darauf posiert der "Abfahrt"-Interpret mit roten Teufelshörnern, Umhang und roter Hose - doch so wirklich mag man dem süßen Knirps den bösen Beelzebub nicht abnehmen! "Nimms mit Humor", schrieb der selbsternannte ostdeutsche Hasselhoff zu dem niedlichen Zeitdokument.

Finch lebt heute zwar in Berlin, doch aufgewachsen ist er im brandenburgischen Finsterwalde. Dort lebte der Musiker mit seiner Familie im Plattenbau und hatte alles in allem eine "relativ behütete" Kindheit, wie der 34-Jährige kürzlich in dem Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" von Radio Fritz berichtete.

Die Vorliebe für böse Buben zog sich bei Finch, der mit bürgerlichem Namen Nils Wehowsky heißt, dem Anschein nach auch später durch. Ein anderes Bild zeigt den 17-jährigen Finch mit Bushido-Merchandise, Gelfrisur und Bling-Bling-Ohrring.