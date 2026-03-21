Häusliche Gewalt! Riesen-Drama um "Bachelorette" - Abgedrehte Staffel soll nicht gesendet werden
Draper City/Los Angeles - Riesiger Trubel in der US-amerikanischen Reality-TV-Landschaft! Kurz vor der Premiere der 22. und neusten "Bachelorette"-Staffel an diesem Wochenende, hat ABC die Ausstrahlung gecancelt. In einem kürzlich veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Bachelorette in spe Taylor Frankie Paul (31) Stühle nach ihrem früheren Freund schleudert - einer soll auch ihre kleine Tochter getroffen haben.
Paul wurde durch "The Secret Lives of Mormon Wives" (läuft in Deutschland bei Disney+) international bekannt.
Wie Variety berichtete, wurde die Dreharbeitern der aktuellen fünften Staffel der populären Reality-Show nun wegen gegenseitiger Vorwürfe der häuslichen Gewalt von Paul und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) ebenfalls unterbrochen. Die Polizeibehörde von Draper City (US-Bundessaat Utah) ermittelt derzeit zu den Vorwürfen.
Auch ABC zog nun die Reißleine: "Angesichts des neu veröffentlichten Videos [...] haben wir die Entscheidung getroffen, die neue Staffel von 'The Bachelorette' zum jetzigen Zeitpunkt nicht fortzusetzen", heißt es in einem Statement des Senders.
Am Donnerstag (Ortszeit) hatte TMZ ein Video der folgenschweren Auseinandersetzung, die bereits im Jahr 2023 stattgefunden hatte, veröffentlicht - und damit für eine neue Welle der Entrüstung gesorgt.
Bachelorette bekannte sich wegen schwerer Körperverletzung schuldig
Dabei war der Fall alles andere als unbekannt, wurde sogar in der ersten Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" behandelt. Mormonen-TikTokerin Paul, die neben ihrer Tochter aus erster Ehe gemeinsam mit Mortensen auch einen kleinen Sohn hat (1), bekannte sich damals der schweren Körperverletzung schuldig.
Anklagen wegen Kindesmissbrauchs, krimineller Nötigung und häuslicher Gewalt im Beisein eines Kindes wurden hingegen abgewiesen.
Sieht Paul sich im aktuellen Trubel nun als die Schuldige? Keineswegs! "Nachdem Taylor jahrelang stillschweigend umfangreiche psychische und körperliche Misshandlungen sowie die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen erlitten hat, gewinnt sie endlich die Kraft, sich ihrem Ankläger zu stellen", verkündete laut Variety ein Sprecher der Influencerin.
Auch der diesjährige Bachelorette-Teilnehmer Doug Mason (28) erklärte, hinter Paul zu stehen: "Ich sende nur Gebete an Taylor, denn das war ihr Moment und ihr Moment war blockiert", sagte er auf Instagram. Andere Reality-Sternchen äußerten sich kritischer über die 31-Jährige.
Für ABC könnte der Skandal indes einen gigantischen Verlust bedeuten. Wie Variety unter Berufung auf Show-nahe Quellen berichtete, würden dem Sender Dutzende Millionen Dollar durch die Hände gehen, sollte die 22. Bachelorette-Staffel tatsächlich nie ausgestrahlt werden.
Titelfoto: Montage: ARAYA DOHENY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP