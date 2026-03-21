Häusliche Gewalt! Riesen-Drama um "Bachelorette" - Abgedrehte Staffel soll nicht gesendet werden

Kurz vor der Premiere der 22. "Bachelorette"-Staffel hat ABC die Ausstrahlung wegen eines Videos von Taylor Frankie Paul gecancelt.

Von Elias Kroll

Draper City/Los Angeles - Riesiger Trubel in der US-amerikanischen Reality-TV-Landschaft! Kurz vor der Premiere der 22. und neusten "Bachelorette"-Staffel an diesem Wochenende, hat ABC die Ausstrahlung gecancelt. In einem kürzlich veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Bachelorette in spe Taylor Frankie Paul (31) Stühle nach ihrem früheren Freund schleudert - einer soll auch ihre kleine Tochter getroffen haben.

Bachelorette in spe Taylor Frankie Paul (31) hatte 2023 ihren damaligen Freund attackiert. © ARAYA DOHENY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Paul wurde durch "The Secret Lives of Mormon Wives" (läuft in Deutschland bei Disney+) international bekannt. Wie Variety berichtete, wurde die Dreharbeitern der aktuellen fünften Staffel der populären Reality-Show nun wegen gegenseitiger Vorwürfe der häuslichen Gewalt von Paul und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) ebenfalls unterbrochen. Die Polizeibehörde von Draper City (US-Bundessaat Utah) ermittelt derzeit zu den Vorwürfen. Auch ABC zog nun die Reißleine: "Angesichts des neu veröffentlichten Videos [...] haben wir die Entscheidung getroffen, die neue Staffel von 'The Bachelorette' zum jetzigen Zeitpunkt nicht fortzusetzen", heißt es in einem Statement des Senders. Promis & Stars Wittenbrink denkt "Im weißen Rössl" neu: "Im besten Fall lacht das Publikum über sich selbst" Am Donnerstag (Ortszeit) hatte TMZ ein Video der folgenschweren Auseinandersetzung, die bereits im Jahr 2023 stattgefunden hatte, veröffentlicht - und damit für eine neue Welle der Entrüstung gesorgt.

Auch Dakota Mortensen (33) spielt in "The Secret Lives of Mormon Wives" eine große Rolle. © ARAYA DOHENY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bachelorette bekannte sich wegen schwerer Körperverletzung schuldig