Hailey Bieber gesteht: "Das Internet ist ein beängstigender Ort für Schwangere"

Das Model verrät weiter, dass vor allem das Internet Bedenken über die Geburt in ihm hervorrufe. Bieber sehe viele traumatische Geburtsgeschichten und traumatische Erfahrungen, doch will sie sich damit nicht selbst erschrecken.

Auch in die Beziehung zu ihrer Familie gibt Hailey Bieber tiefgründige Einblicke. So gesteht sie, dass sie derzeit an einem Punkt in ihrem Leben ist, an dem sie ihrer Familie nicht sehr nahestehe, da Bieber sich unabhängiger fühle.

"Ich bin jetzt meine eigene Person und ich habe meine eigene Familie aufgebaut", erklärt sie.