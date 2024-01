Hairstylist verrät: Diese drei Fehler solltet Ihr vermeiden

Hamburg - Wenn sich jemand in Sachen Haargesundheit und Beauty auskennt, dann wohl der Hamburger Stylist Boris Entrup (45, " Germany's Next Topmodel ").

Boris Entrup (45) teilte jetzt sein Wissen in seiner Instagram-Story. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Er verriet jetzt in seiner Instagram-Story, welche drei "Haarfehler" man künftig dringend vermeiden sollte.

1. Mit nassen Haaren schlafen gehen

Dies würde die Haarstruktur ruinieren, so der Fachmann.

2. Nasse Haare durchkämmen

Die Haare seien dann sehr fragil und anfällig und man reiße viele Haare dabei aus, erklärte der 45-Jährige.

3. Glätteisen/Hotbrush bei nicht komplett trockenem Haar anwenden

Dabei koche man das Wasser aus den Haaren heraus, weiß Entrup. "Das macht euren Kreatin-Kern flüssig und dann ist euer Haar auf Dauer wirklich geschädigt."

Boris Entrup legt nicht nur Hand an den Schopf des ein oder anderen Prominenten. Interessierten zeigt er in seinem Atelier in Hamburg auch, wie sie das Schönste aus sich herausholen können.

Außerdem veröffentlichte er in der Vergangenheit mehrere Bücher rund um das Thema Schönheit und Make-up.