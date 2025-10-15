Hammer! "Exklusiv-Star" Frauke Ludowig beeindruckt mit Mega-Muskeln

Köln - "Exklusiv"-Star Frauke Ludowig (61) ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt sorgt die TV-Moderatorin mit ihren Mega-Muskeln für Aufsehen - und beeindruckt damit ihre Fans.

Frauke Ludowig (61) ist auf den Fitness-Hype aufgesprungen. © Bildmontage: Instagram/fraukeludowig_official (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Jahren begeistert Frauke täglich im Fernsehen und ab und an auf dem roten Teppichen. Die 61-Jährige ist jedoch nicht nur für ihren Charme, sondern auch für ihren tollen Star-Look bekannt.

Was man der beliebten Moderatorin jedoch überhaupt nicht ansieht, ist, dass sie inzwischen 61 Jahre jung ist. Das liegt auch daran, dass sie sehr genau auf ihre Gesundheit achtet.

Mittlerweile ist auch sie auf den Fitness-Hype aufgesprungen und arbeitet mit einem Personaltrainer an ihrem Körper. "Es ist nicht leicht, sich aufzuraffen, aber es lohnt sich! Gerade wenn man älter wird, ist es essenziell wichtig, seine Muskeln zu trainieren", verrät sie ihren fast 415.000 Anhängern auf Instagram.

Dazu hat die zweifache Mutter ein Video veröffentlicht, auf dem man sieht, wie sie trainiert.

"Es hilft einfach dabei, fit zu bleiben, gesund älter zu werden und sich in seinem Körper wohlzufühlen", stellt die Kölnerin klar.