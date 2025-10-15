"Hat mein Leben verändert": "Let's Dance"-Star mit süßer Liebeserklärung
Ingolstadt/Köln - Seit einem Jahr ist "Let's Dance"-Legende Christian Polanc (47) inzwischen in festen Händen. Jetzt hat er seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung gemacht!
"Heute vor einem Jahr hat etwas begonnen, das mein Leben verändert hat", schreibt der gebürtige Ingolstädter zu einem Beitrag auf Instagram.
Dort zeigt er seinen rund 103.000 Anhängern zahlreiche Pärchenfotos von sich und seiner Partnerin Laura Brand-Schulz.
"Manchmal fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen – und gleichzeitig so, als würden wir uns schon ewig kennen", führt der Profitänzer weiter aus.
Christian sei einfach unglaublich dankbar für jede Sekunde, die er mit seiner Liebsten genießen könne. "Für all das Lachen, die Nähe, die Gespräche, die Ruhe, das Chaos – einfach für alles, was uns ausmacht."
Die Liebe der beiden sei in dem einen Jahr, seitdem sie gemeinsam durchs Leben gehen, sehr gewachsen und immer stärker, vertrauter und echter geworden.
"Let's Dance"-Star Christian Polanc glücklich "für unsere kleine Familie"
"Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie jeden Tag noch ein Stück weiterwächst", macht die "Let's Dance"-Legende klar.
Er freue sich auf alles, was noch kommt - auf all die kleinen und großen Momente, auf die Reisen, das Lachen, die neuen Erinnerungen.
"Ich bin einfach glücklich und dankbar für unsere kleine Familie und für dieses Geschenk, das das Leben mir mit dir gemacht hat. Ich liebe dich!", beendet er seine Liebeserklärung.
Anfang des Jahres hatte Christian seine Beziehung zu Laura Brand-Schulz überraschend öffentlich gemacht.
Von 2007 bis 2013 war Polanc mit seiner früheren "Let's Dance"-Kollegin Melissa Ortiz-Gomez (42) liiert.
Später outete er sich dann als bisexuell und führte eine rund fünf Monate andauernde Beziehung mit Star-Friseur Omega Bullock (54). Anschließend zog sich der Ingolstädter aufgrund privater Angelegenheiten aus der Öffentlichkeit zurück.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa