"Hat mein Leben verändert": "Let's Dance"-Star mit süßer Liebeserklärung

Ingolstadt/Köln - Seit einem Jahr ist " Let's Dance "-Legende Christian Polanc (47) inzwischen in festen Händen. Jetzt hat er seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung gemacht!

Seit genau einem Jahr ist Christian Polanc (47) mit seiner Freundin Laura Brand-Schulz zusammen. © Instragram/christianpolanc (Screenshot)

"Heute vor einem Jahr hat etwas begonnen, das mein Leben verändert hat", schreibt der gebürtige Ingolstädter zu einem Beitrag auf Instagram.

Dort zeigt er seinen rund 103.000 Anhängern zahlreiche Pärchenfotos von sich und seiner Partnerin Laura Brand-Schulz.

"Manchmal fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen – und gleichzeitig so, als würden wir uns schon ewig kennen", führt der Profitänzer weiter aus.

Christian sei einfach unglaublich dankbar für jede Sekunde, die er mit seiner Liebsten genießen könne. "Für all das Lachen, die Nähe, die Gespräche, die Ruhe, das Chaos – einfach für alles, was uns ausmacht."

Die Liebe der beiden sei in dem einen Jahr, seitdem sie gemeinsam durchs Leben gehen, sehr gewachsen und immer stärker, vertrauter und echter geworden.