Sängerin überrascht mit sonderbarem Babynamen: So heißt ihr Sohn
Großbritannien - Im April letzten Jahres machte die Musikerin Anne-Marie Nicholson (34) ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. In der britischen Sendung "This Morning" verriet sie nun den Namen des Babys. Ihr Sprössling, der im April 2025 das Licht der Welt erblickte, heißt "Forever Sugar".
Der Nachwuchs der frisch gebackenen Mama und ihres Partners Slowthai (30) trägt einen außergewöhnlichen Namen. Doch, wie kamen der Rapper und die "PSYCHO"-Interpretin auf "Forever Sugar"?
In einem Interview berichtete die Musikerin, dass sie während ihrer zweiten Schwangerschaft unter Diabetes gelitten habe. Genau aus diesem Grund nannte sie ihren Sohnemann "Sugar". Der Vorname des Neuzuwachses entstand aus einer alten Familientradition.
Ihre Großmutter unterschrieb Postkarten immer mit der Redewendung "Always and Foreverer", erklärte Anne-Marie.
Sie fügte hinzu, dass sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwester diese Tradition fortgeführt haben. So lebe die Familientradition Nicholson in "Forever Sugar" weiter.
Zweifache Mama schwärmt von Familienleben
In der britischen Talkshow schwärmte die zweifache Mutter über ihr Familienleben zu viert.
Bereits einige Monate vor der Bekanntgabe ihres Sohnes plauderte die Musikerin in der Radiosendung "Capital Breakfast" das Geschlecht ihres Kindes aus.
Bereits im Februar 2024 bekamen der Rapper und die Musikerin eine Tochter mit dem Namen "Seven". Die Beziehung der Geschwister sei großartig, verriet sie.
Auf ihrem Instagram-Account "annemarie" postet die 34-Jährige einige Bilder der vierköpfigen Familie und gibt Einblicke in ihren Mama-Alltag.
