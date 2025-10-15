Sängerin überrascht mit sonderbarem Babynamen: So heißt ihr Sohn

Großbritannien - Im April letzten Jahres machte die Musikerin Anne-Marie Nicholson (34) ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. In der britischen Sendung "This Morning" verriet sie nun den Namen des Babys . Ihr Sprössling, der im April 2025 das Licht der Welt erblickte , heißt "Forever Sugar".

Während ihrer Schwangerschaft bereitete sich Anne-Marie Nicholson (34) mit unterschiedlichen Übungen auf die Geburt vor und teilte diese auf ihrem Instagram-Profil "annemarie". © Fotomontage/Screenshoot/annemarie

Der Nachwuchs der frisch gebackenen Mama und ihres Partners Slowthai (30) trägt einen außergewöhnlichen Namen. Doch, wie kamen der Rapper und die "PSYCHO"-Interpretin auf "Forever Sugar"?

In einem Interview berichtete die Musikerin, dass sie während ihrer zweiten Schwangerschaft unter Diabetes gelitten habe. Genau aus diesem Grund nannte sie ihren Sohnemann "Sugar". Der Vorname des Neuzuwachses entstand aus einer alten Familientradition.

Ihre Großmutter unterschrieb Postkarten immer mit der Redewendung "Always and Foreverer", erklärte Anne-Marie.

Sie fügte hinzu, dass sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwester diese Tradition fortgeführt haben. So lebe die Familientradition Nicholson in "Forever Sugar" weiter.