Sex-Malheur im "Promihof": Emma Fernlund und Tim Kühnel fragen nach Pille danach

Hamburg/Polen - Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel (29) sind sich bei der Reality-Show "Der Promihof" ziemlich nah gekommen. So nah, dass sie die Produktion sogar um die Pille danach bitten mussten.

Tim Kühnel (29) und Emma Fernlund (24) ist ein Kondom geplatzt. © Bildmontage: Screenshot Instagram/emmashealth_, timkuehnel

An Eindeutigkeit waren die Bewegungen unter der Decke nicht zu überbieten. Schnell war für den Zuschauer klar, was in der gemeinsamen Nacht auf dem Land zwischen den beiden lief.

Doch dass die beiden offenbar nicht die Finger voneinander lassen können, hatte schnell Konsequenzen.

Insgesamt dreimal hätten die beiden miteinander geschlafen, gab der "Love Island"-Kandidat zu. Einmal kam es dann zum Malheur.

Sichtlich beschämt gaben Emma und Tim im anschließenden "Promihof"-Interview zu: "Kleines Missgeschick, Kondom ist gerissen." Ups! Da man ja nicht einfach so rausgehen könne, hätten sich die Reality-Stars der Verantwortung gestellt und die Produktion um die Pille danach gebeten.

Und auch wenn Tim das Techtelmechtel mit Emma nicht bereue, Konsequenzen aus der Verhütungs-Panne ziehe er allerdings schon. "Seit dieser 'Promihof'-Geschichte habe ich immer meine eigenen Kondome dabei. Ich kaufe die selber, weiß, dass das safe ist und nicht irgendwie 'made in Poland' oder so."