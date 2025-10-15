Sex-Malheur im "Promihof": Emma Fernlund und Tim Kühnel fragen nach Pille danach
Hamburg/Polen - Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel (29) sind sich bei der Reality-Show "Der Promihof" ziemlich nah gekommen. So nah, dass sie die Produktion sogar um die Pille danach bitten mussten.
An Eindeutigkeit waren die Bewegungen unter der Decke nicht zu überbieten. Schnell war für den Zuschauer klar, was in der gemeinsamen Nacht auf dem Land zwischen den beiden lief.
Doch dass die beiden offenbar nicht die Finger voneinander lassen können, hatte schnell Konsequenzen.
Insgesamt dreimal hätten die beiden miteinander geschlafen, gab der "Love Island"-Kandidat zu. Einmal kam es dann zum Malheur.
Sichtlich beschämt gaben Emma und Tim im anschließenden "Promihof"-Interview zu: "Kleines Missgeschick, Kondom ist gerissen." Ups! Da man ja nicht einfach so rausgehen könne, hätten sich die Reality-Stars der Verantwortung gestellt und die Produktion um die Pille danach gebeten.
Und auch wenn Tim das Techtelmechtel mit Emma nicht bereue, Konsequenzen aus der Verhütungs-Panne ziehe er allerdings schon. "Seit dieser 'Promihof'-Geschichte habe ich immer meine eigenen Kondome dabei. Ich kaufe die selber, weiß, dass das safe ist und nicht irgendwie 'made in Poland' oder so."
Emma Fernlund scheint zu wissen: Viele Reality-Stars verhüten nicht
Inzwischen äußerte sich auf Emma selbst auf ihrem Instagram-Kanal zu dem Bett-Fauxpas.
"Wieso ihr das überhaupt wisst? Weil wir direkt verantwortungsbewusst gehandelt haben", betonte die Influencerin und zeigte Unverständnis gegenüber denen, die sagen würden: "Oh Gott, wie peinlich."
"Ein Sexleben zu haben, ist alles andere als peinlich", zeigte sich die 24-Jährige selbstbewusst. "Peinlich wäre es, einfach nichts zu tun, wenn so etwas passiert", so ihre klare Aussage.
Ihrem Erachten nach könne das jedem passieren und gerade deshalb sei es so wichtig, diese Thematik zu normalisieren und aufzuklären. "Frauen müssen sich nicht schämen, wenn so etwas passiert."
Am Ende ihres Videos teilt die Blondine, die ihre Wahlheimat inzwischen nach Ibiza verlegt hat, noch einen kleinen Fakt, den sie über Reality-Kollegen zu wissen scheint: Die meisten würden in Formaten gar nicht verhüten.
Titelfoto: RTLZWEI