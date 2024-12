Hanna Annika über Tinder-Date: "Es ist mir super unangenehm"

Ein weiteres Treffen gestaltete sich aber als schwierig. "Ich denke, es lag auch ein bisschen an der Entfernung, er war auch immer viel am Arbeiten", versucht es die 26-Jährige mit einer Erklärung. Die beiden schrieben weiter miteinander, machten "halbwegs" Treffen aus.

Hanna Annika schaute beim zweiten Tinder-Date etwas zu tief ins Glas ... © Screenshot/Instagram/balancefithanna

Beim zweiten Mann war wohl Hanna Annika selbst das Horror-Date. "Ich war den Abend über mega doll betrunken und ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Es ist mir super unangenehm, auch dem Typen gegenüber", so die Influencerin.

Sie hätten sich danach nochmal getroffen, "und ich glaube, der denkt, dass ich ganz komisch bin".



Hanna Annika habe noch versucht das versaute Date wieder geradezubiegen, gehört habe sie allerdings nicht mehr wirklich was von ihm. "Am liebsten würde ich den Abend einfach auslöschen, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich mich nicht mehr an ganz so viel erinnern kann."

Lachen kann sie aber darüber ...