Hanna Secret auf der Suche nach ihrem Traumprinzen: Das ist ihr an einem Partner wichtig

Buxtehude - Erotik-Star Hanna Secret (28) sucht einen Mann. Auf Instagram erklärte sie jetzt was sie vor allem nicht will.

Dabei seien "Champagner, Handtaschen und eben alles was dazu gehört" genau das Gegenteil von dem, was sich die bodenständige Blondine wünscht.

"Mein Traumprinz sollte auf jeden Fall in einem richtig fetten Schloss wohnen, eine Menge Kohle haben, ein richtig, geiles, dickes Auto fahren, mich jeden Tag zum Shoppen einladen, eine fette Roli ( Rolex Armbanduhr, Anm. d. Red.) tragen", erklärte sie mit deutlich verstellter Stimme.

Single-Hanna kam zunächst mit einer ironischen Antwort um die Ecke und zählte circa alle oberflächlichen Aspekte auf, die man sich in einer Partnerschaft nur vorstellen kann.

Doch, "was muss dein Traumprinz mitbringen?" wollten vor allem ihre Fans wissen.

Seit längerem ist die Pornodarstellerin nun Single, offenbar aber wieder bereit für einen Mann an ihrer Seite.

Eine ganz besondere Frage griff die 28-Jährige am Mittwoch in ihrer Story auf.

Viel lieber wäre ihr ein ebenfalls bodenständiger Mann, der einen Job hat und mit beiden Beinen im Leben steht. Dabei müsse er nicht mal viel Geld verdienen, betonte sie. Sehr wichtig sei ihr allerdings, mit ihrem zukünftigen Partner viel lachen zu können. Humor und Intelligenz machen die 28-Jährige am glücklichsten, gab sie zu.

Zuletzt hatte Hanna ihre Follower außerdem nach den besten Anmachsprüchen gefragt. Einige unterhaltsame Sätze hatte sie zugeschickt bekommen, bei denen sie häufig schmunzeln musste. Ihr Favorit: "Eine Frage: Hast du die nächsten 70 Jahre schon was vor?" - genau so etwas habe sie hören wollen. Die Influencerin scheint also mehr als bereit zu sein, zu daten.

Vielleicht meldet sich auf diesen Aufruf ja sogar ihr neuer Traumprinz, den sie beim ersten Treffen direkt mit ein oder zwei gelernten Flirt-Sprüchen für sich gewinnen kann.