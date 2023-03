Ganz die Mama: Hanna Weigs Tochter Delia (5) posiert schon wie ein Model

Model und Influencerin Hanna Weig (27) posiert vor der Handy-Kamera. © Instagram/Screenshot/HannaWeig (Bildmontage)

Nach dem Liebes-Aus im vergangenen Jahr gehen das Model und der Schauspieler getrennte Wege.

Die Influencerin zeigte sich erst neulich mit ihrem neuen Partner Giovanni Angiolini (42), dem Ex von Michelle Hunziker (46) flirtend in Mailand, während sie nach Kleidern für Töchterchen Delia shoppte.

Trotz der Trennung kümmern sich Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt jedoch weiterhin gemeinsam um ihre Tochter Delia. Im Dezember veröffentlichte der GZSZ-Star zum Geburtstag seiner Kleinen einen Zusammenschnitt auf Social Media, das das Heranwachsen seiner Prinzessin dokumentierte.

Nun ist Delia auch in einer Instagram-Story von Hanna zu sehen. Die Fünfjährige scheint ähnliche Interessen wie ihre Model-Mama zu entwickeln, wie das Video zeigt. Früh übt sich.

Während die 27-jährige Schönheit ihre Handy-Kamera auf einen Spiegel richtet, zieht die fünfjährige Delia eine Schnute und ahmt einen Kussmund nach. Auf dem Tisch sind auch einige Schminkutensilien zu sehen. In dem Video spielt die Kleine an ihrem geflochtenen Zopf und versucht, auch diesen gekonnt in Szene zu setzen.

Model Hanna Weig scheint beim Posieren ihr großes Vorbild zu sein.