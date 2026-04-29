Hape Kerkeling hält ESC für "eine ziemlich schwule Idee"

Köln - Entertainer Hape Kerkeling (61) ist seit vielen Jahren eng mit dem Eurovision Song Contest verbunden. In der neuen ARD-Doku "70 Jahre ESC – More than Music" ordnet er den Wettbewerb ein.

Entertainer Hape Kerkeling (61) hat sich in der neuen ARD-Doku zum Eurovision Song Contest geäußert. © Britta Pedersen/dpa

"Also die Idee zu sagen, wir bringen europäische Stars auf eine Bühne und die singen in einem Gesangswettbewerb Chansons [poetische Lieder, bei denen der Text im Vordergrund steht, Anm. d. Red.], das finde ich erst mal 'ne ziemlich schwule Idee", sagt Kerkeling mit einem Lächeln.

Der 61-Jährige moderierte 1989, 1990 und 1991 den deutschen ESC-Vorentscheid. Im Jahr 2010, als Deutschland mit Lena Meyer-Landrut (34) gewann, war er Deutschlands sogenannter Punktesprecher und saß neben etwa Mary Roos (77) in der deutschen Jury.

Spätestens seit Acts wie Dana International (1998) oder Conchita Wurst (2014) hat der ESC den Ruf, ein besonders queeres und LGBTIQ-freundliches Event zu sein. Transfrau Dana International (57) gewann mit "Diva" für Israel, die Drag-Kunstfigur Conchita Wurst, hinter der Thomas "Tom" Neuwirth (37) steckt, holte mit "Rise Like A Phoenix" den Sieg für Österreich.

Neuwirth erzählt in der Doku, als er sein späteres Siegerlied das erste Mal gehört habe – mit diesem James-Bond-Nummer-Akkord am Anfang –, habe er gedacht: "Das ist die Chance meines Lebens."

Dass er aber haushoch gewinnen würde, habe er sich nicht vorstellen können, sagt Neuwirth. "Ich dachte mir: Das wird schon passen. Aber Europa ist sicher nicht so weit, eine Dragqueen mit Bart da gewinnen zu lassen." Was ihm der Sieg gezeigt habe? "Dass die Menschen, die in einem Land Politik machen, nicht immer alles repräsentieren, was in diesem Land vor sich geht."