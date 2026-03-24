Hape Kerkeling pfeift auf Italien: Warum er jetzt so gnadenlos mit dem Land abrechnet

Köln - Italien war für Hape Kerkeling lange so etwas wie die zweite Heimat. Mittlerweile hat der 61-Jährige dem Land für immer den Rücken gekehrt. Die Gründe dafür sind schlimm.

Von Urlaub in Italien hat Entertainer Hape Kerkeling (61) erst einmal genug. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Mehrere Monate im Jahr verbrachte der Komiker seine Zeit in der Region Umbrien. Was den Wahl-Kölner dorthin lockte? Na klar: viel Sonne, ein unbeschwertes Lebensgefühl und natürlich La Dolce Vita. Doch die Realität war wohl eine andere.

In einem "Stern"-Interview schildert Kerkeling eindringlich, warum er das Stiefelland inzwischen für immer verließ. "Ich wurde in Italien als schwuler Mann so diskriminiert, dass ich dort nicht mehr sein wollte", erklärt er.

Die negativen Erfahrungen, die der "Horst Schlämmer"-Schöpfer während seiner jüngeren Besuche in Umbrien machte, seien keineswegs Einzelfälle gewesen, wie er betont. Was er dort erlebte, beschreibt Kerkeling viel mehr als einen dauerhaften Zustand.

Weil ihm diese "tagtägliche Belastung" immer mehr zusetzte, entschloss er sich dazu, das Land zu verlassen. "Das war unterirdisch. Italien ist nicht auf der Höhe der Zeit", rechnet der gebürtige Recklinghausener gnadenlos ab.