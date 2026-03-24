Hape Kerkeling pfeift auf Italien: Warum er jetzt so gnadenlos mit dem Land abrechnet

Italien war für Hape Kerkeling lange so etwas wie die zweite Heimat. Mittlerweile hat der 61-Jährige dem Land den Rücken gekehrt. Die Gründe dafür sind schlimm.

Von Frederick Rook

Köln - Italien war für Hape Kerkeling lange so etwas wie die zweite Heimat. Mittlerweile hat der 61-Jährige dem Land für immer den Rücken gekehrt. Die Gründe dafür sind schlimm.

Von Urlaub in Italien hat Entertainer Hape Kerkeling (61) erst einmal genug. (Archivbild)
Von Urlaub in Italien hat Entertainer Hape Kerkeling (61) erst einmal genug. (Archivbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Mehrere Monate im Jahr verbrachte der Komiker seine Zeit in der Region Umbrien. Was den Wahl-Kölner dorthin lockte? Na klar: viel Sonne, ein unbeschwertes Lebensgefühl und natürlich La Dolce Vita. Doch die Realität war wohl eine andere.

In einem "Stern"-Interview schildert Kerkeling eindringlich, warum er das Stiefelland inzwischen für immer verließ. "Ich wurde in Italien als schwuler Mann so diskriminiert, dass ich dort nicht mehr sein wollte", erklärt er.

Die negativen Erfahrungen, die der "Horst Schlämmer"-Schöpfer während seiner jüngeren Besuche in Umbrien machte, seien keineswegs Einzelfälle gewesen, wie er betont. Was er dort erlebte, beschreibt Kerkeling viel mehr als einen dauerhaften Zustand.

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Hape Kerkeling So privat wie nie: Hape Kerkeling gewährt Einblicke in sein Eheleben mit Partner Dirk

Weil ihm diese "tagtägliche Belastung" immer mehr zusetzte, entschloss er sich dazu, das Land zu verlassen. "Das war unterirdisch. Italien ist nicht auf der Höhe der Zeit", rechnet der gebürtige Recklinghausener gnadenlos ab.

Hape Kerkeling verspürt enge Heimatverbundenheit

Ab dem 26. März läuft der neue "Horst Schlämmer"-Streifen in den deutschen Kinos.
Ab dem 26. März läuft der neue "Horst Schlämmer"-Streifen in den deutschen Kinos.  © Sandra Hoever/Leonine/dpa

Grund für die homophobe Stimmung in Italien sei nach Meinung des Buchautors neben der traditionellen Kultur auch die extrem rechte Regierung. Besonders drastisch fällt sein Urteil über die gesellschaftliche Stimmung aus.

Italien sei laut Kerkeling lange nicht so offen wie beispielsweise Schweden. Dort könne er problemlos Hand in Hand mit seinem Ehemann spazieren gehen. Deutschland befinde sich irgendwo dazwischen: Man werde zwar angestarrt, offen beleidigt allerdings nicht.

Trotz der kritischen Töne untermauert Hape seine enge Bindung zu seinem Geburtsland. "Was ich an diesem Land liebe, ist meine Heimat: das Ruhrgebiet und das Rheinland", erklärt er im Interview. Hier empfinde er ein Gefühl von Freiheit.

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Hape Kerkeling Neuer Horst-Schlämmer-Film: Warum Hape Kerkeling auf den Kölner Erzbischof setzt

Kerkeling ist seit 2016 mit seinem Partner Dirk Henning verheiratet. 2017 zog er von Berlin zurück nach Köln - weil er die Atmosphäre in der deutschen Hauptstadt als "homophob" empfand. Am 26. März startet sein neuester "Horst Schlämmer"-Film in den Kinos.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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