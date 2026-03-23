"Schellen jedenfalls die Alarmglocken": Womit Hape Kerkeling hart ins Gericht geht

Köln - Hape Kerkeling ist ab kommenden Donnerstag wieder auf den Kinoleinwänden zu sehen. Mit seiner Paraderolle "Host Schlemmer" kehrt der 61-Jährige zurück. Doch es gibt etwas, wovor der Komiker gehörigen Respekt hat.

Hape Kerkeling (61) hat sich eindeutig zur aktuellen gesellschaftlichen Situation geäußert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn wenn es um das Thema geht, wie Menschen miteinander umgehen, dann sei für ihn klar, dass die Gesellschaft das Maß und die Mitte verloren habe.

"Das betrifft ja nicht nur Deutschland, das betrifft viele Staaten in Europa und vor allem die Vereinigten Staaten", erklärt der Fernsehmoderator gegenüber "Bild".

Man könne sich inzwischen nicht mehr darauf einigen, dass alle einer bestimmten Idee treu bleiben, kritisiert Hape.

"Nämlich der Vorstellung, dass wir in Freiheit und Demokratie leben. Das ist die schönste Idee, die in den letzten 300 Jahren geboren wurde. Doch darauf können wir uns nicht mehr verständigen", so der 61-jährige der gebürtig aus dem Ruhrgebiet stammt.

Wenn man sich darauf nicht mehr verständigen könne, dann sei für ihn klar, dass alle Alarmsignale losgehen müssen.

"Und zwar bei jedem Bürger, jedem Politiker und jedem Verantwortlichen. Bei mir schellen jedenfalls die Alarmglocken", verdeutlicht Hape.