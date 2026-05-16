Nach vernichtender Kritik: Das hält Hape Kerkeling wirklich von Sarah Engels

Wien/Köln - Am Samstagabend steigt Sarah Engels (33) trotz wochenlanger Kritik und schlechter Quoten für Deutschland beim " Eurovision Song Contest " in den Ring. Mentale Unterstützung bekommt sie dabei von einem ikonischen Entertainer!

Sarah Engels will mit "Fire" beim Eurovision Song Contest am Samstagabend die Wiener Stadthalle zum Beben bringen. © Jens Büttner/dpa

Erst vor ein paar Tagen hatte er mit seiner ESC-Abrechnung für Pessimismus im deutschen Lager verbreitet - jetzt folgt die Richtigstellung.

Die Rede ist von TV-Legende Hape Kerkeling (61)!

Der hatte Deutschlands Chancen auf einen Sieg beim ESC nämlich extrem nüchtern eingeordnet und behauptet, man habe als Deutschland immer einen schweren Stand.

Jetzt kommt raus: Er hat alles ganz anders gemeint.

"Ihr Lieben, da wird einiges durcheinandergebracht! Ich glaube an Sarah Engels und ihren Song 'Fire' beim ESC", schreibt der Entertainer in seinem neuesten Beitrag.

Von persönlicher Kritik will der 61-Jährige daher überhaupt nichts wissen, weist jede Form aller Anschuldigungen von sich.

Stattdessen lobt er Sarah Engels als "großartige und charismatische Künstlerin" und erklärt, wie es zum Missverständnis gekommen war.