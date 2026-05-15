Nach vernichtender Kritik: Das hält Hape Kerkeling wirklich von Sarah Engels

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Unmittelbar vor dem Auftritt von Sarah Engels beim Eurovision Song Contest am Samstagabend räumt Hape Kerkeling mit einem Missverständnis auf.

Von Maurice Hossinger

Wien/Köln - Am Samstagabend steigt Sarah Engels (33) trotz wochenlanger Kritik und schlechter Quoten für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" in den Ring. Mentale Unterstützung bekommt sie dabei von einem ikonischen Entertainer!

Sarah Engels will mit "Fire" beim Eurovision Song Contest am Samstagabend die Wiener Stadthalle zum Beben bringen.
Sarah Engels will mit "Fire" beim Eurovision Song Contest am Samstagabend die Wiener Stadthalle zum Beben bringen.  © Jens Büttner/dpa

Erst vor ein paar Tagen hatte er mit seiner ESC-Abrechnung für Pessimismus im deutschen Lager verbreitet - jetzt folgt die Richtigstellung.

Die Rede ist von TV-Legende Hape Kerkeling (61)!

Der hatte Deutschlands Chancen auf einen Sieg beim ESC nämlich extrem nüchtern eingeordnet und behauptet, man habe als Deutschland immer einen schweren Stand.

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Jetzt kommt raus: Er hat alles ganz anders gemeint.

"Ihr Lieben, da wird einiges durcheinandergebracht! Ich glaube an Sarah Engels und ihren Song 'Fire' beim ESC", schreibt der Entertainer in seinem neuesten Beitrag.

Von persönlicher Kritik will der 61-Jährige daher überhaupt nichts wissen, weist jede Form aller Anschuldigungen von sich.

Stattdessen lobt er Sarah Engels als "großartige und charismatische Künstlerin" und erklärt, wie es zum Missverständnis gekommen war.

Hape Kerkeling feiert Sarah Engels und Song "Fire"

Nach einem Missverständnis hat Hape Kerkeling nun klargestellt, was er von Sarah Engels beim ESC wirklich hält.
Nach einem Missverständnis hat Hape Kerkeling nun klargestellt, was er von Sarah Engels beim ESC wirklich hält.  © Elisa Schu/dpa

Tatsächlich sei zum Zeitpunkt des ESC-Interviews im Vorjahr noch gar nicht klar gewesen, dass die DSDS-Zweite von 2011 mit "Fire" nach Wien fahren würde.

"Was ich meinte, war eher ein generelles Problem Deutschlands beim ESC, völlig unabhängig von Sarahs Talent", stellt der Erschaffer von Kultfigur Horst Schlämmer klar.

Einer, der für Samstagabend aber wirklich schwarz sieht und daraus auch keinen Hehl macht, ist ESC-Ikone Guildo Horn (63). Der Ansicht des Siebtplatzierten von 1998 zufolge könne die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) den Zuschauern nur leid tun - der Songauswahl wegen.

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"Ihren ESC-Titel finde ich leider so sehr auf Nummer sicher gestrickt, dass es mir fast für sie leid tut", erklärte der 63-Jährige vor Kurzem.

Übertragen wird der "Eurovision Song Contest" am Samstagabend ab 21 Uhr in der ARD. Sarah Engels und "Fire" sind als Zweites an der Reihe, Dänemark wird die Show eröffnen.

Vorab geht Barbara Schöneberger (52) mit dem "ESC Countdown" ab 20.15 Uhr auf Sendung.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Elisa Schu/dpa

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