So privat wie nie: Hape Kerkeling gewährt Einblicke in sein Eheleben mit Partner Dirk

Köln - Entertainer Hape Kerkeling hat in einem Interview ungewohnt offen über seine Ehe gesprochen und erklärt, wie diese sogar seine Kultfigur Horst Schlämmer beeinflusst.

Hape Kerkeling (61) ist seit 2016 glücklich mit seinem Partner Dirk Henning verheiratet. Das Paar wohnt in Köln. © Jan Woitas/dpa

In Partner Dirk Henning hat der 61-Jährige sein privates Glück gefunden. 2016 gaben sich die beiden Männer das Jawort, wohnen inzwischen wieder in Köln. Ihre Flucht aus Berlin (2017) begründete Hape damals mit der dort vorherrschenden "homophoben Atmosphäre".

Viel über sein Privatleben gibt der gebürtige Recklinghausener (NRW) in der Regel nicht preis. Gegenüber "Superillu" machte er jetzt allerdings eine Ausnahme und plauderte ein bisschen aus dem partnerschaftlichen Nähkästchen.

"Ich habe mein Glück gefunden, vor allem in meiner Partnerschaft. Wenn ich abends mit meinem Mann vor dem Kamin sitze und wir gemeinsam ein Glas Chardonnay genießen, grenzt das schon sehr an absolute Glückseligkeit", schwärmt Hape in dem Gespräch.

Aus diesem Grund habe es auch auf der Hand gelegen, dass sein Gatte ihn bei seinem jüngsten Filmprojekt unterstützt. "Horst Schlämmer sucht das Glück" heißt der Streifen der ab dem 26. März im Kino läuft. Ob er es findet?

"Normalerweise trennen wir Berufliches und Privates strikt", stellte Kerkeling noch einmal in aller Deutlichkeit klar. Aber bei diesem speziellen Thema - dem Glück - "könne der eigene Partner schlecht außen vor bleiben".