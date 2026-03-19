So privat wie nie: Hape Kerkeling gewährt Einblicke in sein Eheleben mit Partner Dirk
Köln - Entertainer Hape Kerkeling hat in einem Interview ungewohnt offen über seine Ehe gesprochen und erklärt, wie diese sogar seine Kultfigur Horst Schlämmer beeinflusst.
In Partner Dirk Henning hat der 61-Jährige sein privates Glück gefunden. 2016 gaben sich die beiden Männer das Jawort, wohnen inzwischen wieder in Köln. Ihre Flucht aus Berlin (2017) begründete Hape damals mit der dort vorherrschenden "homophoben Atmosphäre".
Viel über sein Privatleben gibt der gebürtige Recklinghausener (NRW) in der Regel nicht preis. Gegenüber "Superillu" machte er jetzt allerdings eine Ausnahme und plauderte ein bisschen aus dem partnerschaftlichen Nähkästchen.
"Ich habe mein Glück gefunden, vor allem in meiner Partnerschaft. Wenn ich abends mit meinem Mann vor dem Kamin sitze und wir gemeinsam ein Glas Chardonnay genießen, grenzt das schon sehr an absolute Glückseligkeit", schwärmt Hape in dem Gespräch.
Aus diesem Grund habe es auch auf der Hand gelegen, dass sein Gatte ihn bei seinem jüngsten Filmprojekt unterstützt. "Horst Schlämmer sucht das Glück" heißt der Streifen der ab dem 26. März im Kino läuft. Ob er es findet?
"Normalerweise trennen wir Berufliches und Privates strikt", stellte Kerkeling noch einmal in aller Deutlichkeit klar. Aber bei diesem speziellen Thema - dem Glück - "könne der eigene Partner schlecht außen vor bleiben".
Neuer Kinofilm: Hape Kerkeling reist als Horst Schlämmer quer durch Deutschland
Und so kam es, dass Henning hinter den Kulissen tatsächlich eine wichtige Rolle einnahm.
Welche genau, das verriet Ehemann Hape im Interview: "Er hat das Konzept und die Idee für den Film maßgeblich mitentwickelt, fungierte zudem als künstlerischer Berater."
Vor 20 Jahren erweckte der Komiker "Horst Schlämmer" zum Leben - eine fiktive Figur mit Schnurrbart, tiefer Stimme und grauem Trenchcoat. 2009 folgte der erste Kinofilm "Horst Schlämmer – Isch kandidiere!".
Darin gründet der Reporter des "Grevenbroicher Tagblatts" eine Partei, um Bundeskanzler zu werden. In "Horst Schlämmer sucht das Glück" kehrt Hape jetzt nach 16 Jahren in seiner Paraderolle auf die große Leinwand zurück.
In dem Film begibt sich der passionierte Vokuhila-Träger auf eine Reise quer durch Deutschland, um das Glück zu finden – per Anhalter, auf dem Krabbenkutter und im Schienenersatzverkehr. Dabei trifft er auf Passanten, Prominente und Psychologen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa