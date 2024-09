Hochsicherheits-Schlafzimmer und Marmor-Bad: Harald Glööckler verkauft seine Riesen-Villa!

Diese Tapete ist wohl einzigartig - ganz wie Modedesigner Harald Glööckler (59). (Archivbild) © Reiner Voss/View/dpa

Für sein Anwesen mit dem ausgefallenen Namen "Château Pompöös" hat der 59-Jährige offenbar keine Verwendung mehr. Das dreistöckige Gebäude in Kirchheim (Rheinland-Pfalz) steht derzeit zum Verkauf.

Insgesamt elf Zimmer, 300 Quadratmeter Wohnfläche inklusive zweier Schlafzimmer, Pool und Sauna können ab sofort bezogen werden. Den Preis für Glööcklers ehemaliges Heim verrät die zuständige Maklerin nur auf Anfrage.

Dafür wird in der Immobilienanzeige ein Blick ins Innere der Villa gewährt. Eines der Zimmer ist etwa komplett in Rot, ein anders komplett in Schwarz, ein weiteres hat eine grüne Tapete in gewöhnungsbedürftigem Look. An diesem Stil dürften sich sicherlich die Geister scheiden, ganz wie auch an Glööcklers Person.

"Hier leben Sie wie in einem Schloss, das tolle Anwesen beeindruckt mit seiner parkähnlichen Anlage und einer sorgfältig gestalteten Atmosphäre voller Luxus und Stil", heißt es in der Anzeige.