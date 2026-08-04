"Immer dreckiger": Harald Glööckler kehrt Berlin den Rücken

Berlin/Kirchheim - Harald Glööckler (61) hat genug vom Großstadt-Trubel. Der Designer zieht sich wieder aufs Land zurück und macht seine Villa im pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße erneut zum Lebensmittelpunkt.

Harald Glööckler (61) kehrt der Großstadt den Rücken und sucht in der Provinz nach mehr Ruhe und Leichtigkeit. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach rund drei Jahren verlässt der Modeschöpfer Berlin. "Ich habe in den Jahren in Berlin festgestellt, dass mir die Großstadt auf Dauer einfach nicht mehr guttut. Alles kommt mir immer lauter vor, immer hektischer und leider auch immer dreckiger", erklärt der Glööckner gegenüber "Bild".

Für den schillernden Kult-Designer, der lange für Glitzer, Glamour und Extravaganz stand, ist die Rückkehr in die Pfalz deshalb ein bewusster Neustart. Seine fast 100 Jahre alte Villa hatte nach der Trennung von seinem langjährigen Partner Dieter Schroth (77) zunächst leer gestanden und sollte sogar verkauft werden. Nun hat Glööckler das Anwesen wieder für sich entdeckt.

Auch sein Zuhause hat sich verändert. Wo früher viel Prunk und opulente Details dominierten, setzt Glööckler inzwischen auf hellere Räume, mehr Offenheit und vor allem Platz für seine Kunst. Im Erdgeschoss entstand sogar eine eigene Galerie.

"Ich musste mich neu erfinden. Ich wollte mehr Leichtigkeit, weniger Schwere. Alles dreht sich um meine Kunst, für die es genug Raum gibt, die ich über Auktionen und Vernissagen präsentiere und verkaufe“, erzählte er laut "Bild".