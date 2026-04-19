"Schlag den Star": Glööckler startet lust- und energielos, Legat mit vorzeitigem Konfetti-Jubel

Unterföhring/Köln - "Niederlagen sind nicht im Programm bei mir", gab sich Modemacher Harald Glööckler (60) zu Beginn von " Schlag den Star " am Samstagabend bei ProSieben kämpferisch. Er wollte sich bei der Live-Sendung, die über dreieinhalb Stunden netto dauern sollte, gegen Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (57) durchsetzen.

Dicke Lippe riskiert – aber zu spät mitgespielt: Modemacher Harald Glööckler (60) überließ die erste Hälfte der Spiele komplett seinem Kontrahenten. © Joyn/Willi Weber

Als Moderator Matthias Opdenhövel (55) daraufhin sagte, dass der pompöse Designer mit dieser Kampfansage eine "dicke Lippe" riskieren würde, konterte dieser selbstironisch: "Was heißt hier 'dicke Lippe'? Ich hab' eine dicke Lippe."

Damit setzte er auch gleich den Stimmungs-Maßstab: Wettbewerbsmodus, aber mit guter Laune.

Hier muss man aber genau die negative Kritik ansetzen. Gute Laune war – im Rahmen der Möglichkeiten – kein Problemfaktor. Moderator "Opdi" tat alles, was in seiner Macht stand, um die Live-Show in einen sicheren Unterhaltungshafen zu manövrieren.

Die Paarung an und für sich wurde bereits im Vorfeld von vielen Fans – zahlreiche Reaktionen auf Social Media belegen das – infrage gestellt.

Auf der einen Seite: ein Ex-Athlet, der mit 57 einen so durchtrainierten Körper hat, dass er sofort in jeder Dark-Romance-Verfilmung die Hauptrolle spielen könnte.

Auf der anderen Seite Harald Glööckler. Ein Wettkampfmodus, bei dem man nicht einmal eine Teilnehmerurkunde bekommen sollte – anfangs.