Mithilfe von "Eigenfett": Harald Glööckler hat jetzt gröößere Brüste

Kirchheim an der Weinstraße - Gewagter Schritt von Modedesginer Harald Glööckler (57)! Der TV-Star hat sich für eine Schönheitsoperation am Oberkörper unters Messer gelegt. Nun ist seine Brust nicht nur größer, sondern wiegt auch fast ein Kilo mehr als zuvor. Bei dem Eingriff kam kein Silikon zum Einsatz, sondern Fett aus seinem eigenen Körper!

Einen Nachteil hat die neue Oberweite aber schon, so klagte der Promi darüber, dass seine Jackets nun ganz schön spannen würden. Das Ganze sei aber nicht so schlimm.

"Am Bauch war nicht genug, aber an den Flanken", erklärte der Modedesigner. Damit auch wirklich genug Fett für den Eingriff vorhanden war, musste Glööckler erstmal ordentlich zulegen. "Ich musste mir extra Fett anfuttern, ich habe also Tiramisu gegessen wie nichts Gutes", berichtete er von seiner Vorbereitung auf die OP.

Jetzt wisse er immerhin auch ziemlich genau, "wie sich Damen fühlen, denen man ständig in den Ausschnitt guckt – mir geht es nämlich gerade ganz genau so."

In puncto Beauty-Eingriffe beobachtete Glööckler indes in den letzten Jahren einen Wandel: "Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich als Mann quasi allein auf dem OP-Tisch. Aber heute? Da bin ich nur noch einer von vielen." Das Problem: "Die anderen geben es nicht zu."

Er steht jedoch zu seinen Operationen, hat schließlich schon einiges machen lassen. Nur die Nase, sein Po "und das Herz sowieso" werden nicht angerührt.