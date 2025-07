Afro-Perücke sorgt für Diskussion in TV-Show: Natascha Ochsenknecht mit klarer Ansage

Tina (44) hat sich für das Gala-Motto "70ies" für diesen Look entschieden. © YouTube/My Style Rocks Germany

"Ich hab die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet", beginnt Somajia (23) ihr Statement in Folge 113. Kurz nachdem Tina (44) beim Motto "70ies" mit buntem Kleid und Afro-Perücke auftreten ist.

"In den 70er-Jahren war es so, dass schwarze Menschen Afro getragen haben, um ein Statement zu setzen", so die 23-Jährige. Schwarze Personen hätten ihre Haare geglättet, um sich anzupassen und in den 70er-Jahren sei diese Mauer durchbrochen worden.

"Ich habe das Gefühl, dass du dich lustig machst, so auf Afro-witzig, keine Ahnung. Ich find's nicht okay, weil ich damals für meinen Afro gemobbt wurde - und zwar stark. Ich habe sehr viele Jahre dafür gebraucht, um meinen Afro so tragen zu können", sagt Somajia. "Ich finde das nicht in Ordnung, weil ich eine Geschichte dazu habe."

Bei den 70ern denke Tina automatisch an Afro, versucht sie sich zu erklären. "Ich wollte dich nicht verletzen oder emotional aufwühlen. Es tut mir leid, es war eigentlich eine andere Mission."