Nach nur acht Monaten Beziehung: Harry Styles und Zoë Kravitz sollen verlobt sein
USA - Läuten bald die Hochzeitsglocken? Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) sollen sich nach rund acht Monaten Beziehung verlobt haben!
Die Schauspielerin ist vor wenigen Tagen mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger gesichtet worden. Nun habe eine Quelle gegenüber Page Six die Verlobungsgerüchte bestätigt.
Demnach sei der "As It Was"-Sänger völlig vernarrt in die "High Fidelity"-Darstellerin - und auch sie schwebe im siebten Himmel.
"Niemand in ihrem Umfeld ist überrascht", verriet der Insider. Erste Verlobungsgerüchte kamen bereits am Wochenende auf, als Kravitz mit einem funkelnden Ring fotografiert wurde - schätzungsweise könnte dieser rund eine halbe Million US-Dollar wert sein!
Das Boulevardblatt bat Vertreter beider Seiten um eine Stellungnahme, eine Antwort kam bisher jedoch noch nicht. Im August 2025 wurden Styles und Kravitz erstmals zusammen gesichtet, nur wenige Wochen später folgten Bilder, auf denen sie sich küssten.
Schon damals betonte ein Insider: "Ich habe das Gefühl, sie sind von 0 auf 100 gegangen. Es ist so schwer, als Promi zu daten. Harry wäre mit Zoë nicht an die Öffentlichkeit gegangen, wenn es nichts Ernstes wäre."
Nur wenige Monate später habe die Schauspielerin ihren Freunden verraten, der Popstar sei ihr "Seelenverwandter".
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