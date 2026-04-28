Nach nur acht Monaten Beziehung: Harry Styles und Zoë Kravitz sollen verlobt sein

USA - Läuten bald die Hochzeitsglocken? Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) sollen sich nach rund acht Monaten Beziehung verlobt haben!

Harry Styles (32) soll sich nach nur rund acht Monaten Beziehung verlobt haben. © EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Schauspielerin ist vor wenigen Tagen mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger gesichtet worden. Nun habe eine Quelle gegenüber Page Six die Verlobungsgerüchte bestätigt.

Demnach sei der "As It Was"-Sänger völlig vernarrt in die "High Fidelity"-Darstellerin - und auch sie schwebe im siebten Himmel.

"Niemand in ihrem Umfeld ist überrascht", verriet der Insider. Erste Verlobungsgerüchte kamen bereits am Wochenende auf, als Kravitz mit einem funkelnden Ring fotografiert wurde - schätzungsweise könnte dieser rund eine halbe Million US-Dollar wert sein!

Das Boulevardblatt bat Vertreter beider Seiten um eine Stellungnahme, eine Antwort kam bisher jedoch noch nicht. Im August 2025 wurden Styles und Kravitz erstmals zusammen gesichtet, nur wenige Wochen später folgten Bilder, auf denen sie sich küssten.