Beliebte Moderatorin mit traurigem Geständnis: TV-Chefs forderten gewisse "Gegenleistungen"
Leipzig - Inka Bause ist inzwischen eine Institution bei "Bauer sucht Frau". Bereits seit der ersten Staffel moderiert die 57-Jährige die beliebte RTL-Kuppelshow. Ein Markenzeichen der Leipzigerin sind ihre kurzen Haare - hinter denen aber eine traurige Geschichte steckt.
"Ich glaube, ich habe mir deswegen die Haare abgeschnitten. Weil es immer wieder auf das Eine mit den Produzenten hinauslief. Wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht", verrät die TV-Moderatorin gegenüber dem "Myillu"-Magazin.
"Nach der Wende ist mir das immer wieder passiert. Ich kam regelmäßig nach Hause und heulte wie ein Schlosshund", erinnert sich die 57-Jährige rückblickend an ehemalige TV-Chefs, die für berufliche Chancen gewisse "Gegenleistungen" von ihr gefordert hätten.
Frustrierend sei vor allem gewesen, dass sie anschließend mitansehen musste, wie andere Kolleginnen ihre Traumjobs ausüben durften.
"Ich war total verzweifelt. Ich habe ja auch ums Überleben gekämpft, brauchte das Geld", führt die heutige TV-Bekanntheit weiter aus.
Nachdem der berufliche Erfolg lange Zeit ausgeblieben sei, habe sich 2005 alles geändert.
"Bauer sucht Frau"-Star Inka Bause hebt ehemaligen RTL-Redakteur vor
Denn vor 21 Jahren wurde sie als Moderatorin für "Bauer sucht Frau" ausgewählt, seitdem ist sie das Gesicht der beliebten RTL-Show und begleitet Landwirte sowohl national als auch bei der internationalen Ausgabe auf der Suche nach der großen Liebe.
"Ich würde die Sendung nicht moderieren, wenn nicht die wichtigsten Entscheider homosexuell gewesen wären. Verrückt, oder?", gibt Inka allerdings zu bedenken.
Deshalb hebe sie einen damaligen RTL-Redakteur besonders vor und singe noch bis heute "ein Hohelied" auf ihn, wie die 57-jährige Leipzigerin verrät. Nur ihm sei es zu verdanken, dass sie damals die Chance erhalten habe.
Inzwischen hat sie seit 2005 21 reguläre Staffeln der beliebten Kuppelshow moderiert. Hinzu kommen acht Ausgaben des internationalen Spin-offs "Bauer sucht Frau International".
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa