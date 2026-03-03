Zum Album-Release: Harry Styles eröffnet Pop-up-Store in dieser deutschen Stadt

Berlin - In Berlin wird am 6. März der Album-Release von Harry Styles (32) mit einem exklusiven Store gefeiert.

Im Januar dieses Jahres kündigte Harry Styles (32) neue Musik an. © Ian West/PA Wire/dpa

Fans des Sängers können sich freuen: Am Freitag erscheint nicht nur sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", sondern es öffnet zudem exklusiv ein Pop-up-Store.

Das teilte das Team des 32-Jährigen auf Instagram mit.

Lange mussten die Fans auf neue Songs warten. Im Sommer 2023 beendete Styles seine spektakuläre "Love on Tour"-Welttournee und legte anschließend eine Pause ein. Erst im Januar dieses Jahres kündigte er sein Comeback mit neuer Musik an.

Wo der Pop-up-Store seine Türen öffnet, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen jedoch in Kürze bekannt gegeben werden.

Auch in den Metropolen London, Amsterdam, New York und Tokio eröffnen die Stores am 6. März.