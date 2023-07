Harte Anschuldigungen: Hat Madonna ihren Zusammenbruch nur inszeniert?

New York - Fans weltweit waren in großer Sorge, als Superstar Madonna (64) vor wenigen Wochen nach einem Zusammenbruch auf der Intensivstation behandelt werden musste. Der Zustand der "Queen of Pop" soll dramatisch gewesen sein - oder war etwa alles nur ein großer Fake?

Demnach sei Madonnas "angeblicher" Zusammenbruch eben nicht auf eine schwere bakterielle Infektion, sondern auf ihre schlechten Kartenverkäufe zurückzuführen, so eine Quelle gegenüber dem US-Magazin In Touch Weekly .

Wollten nicht genügend Fans die "Queen of Pop" Madonna (64) auf der Bühne sehen? © Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie die Pop-Diva inzwischen bei Instagram bekannt gab, sollen für die Shows in Nordamerika neue Termine gefunden werden und die Tour erst im Oktober in Europa starten.

Sie wolle niemanden enttäuschen oder im Stich lassen, hatte die Sängerin zudem in dem Statement beteuert. Doch jetzt müsse sie sich "auf ihre Gesundheit konzentrieren und stärker werden", erklärte Madonna, damit sie dann "so bald wie möglich" wieder für ihre Fans performen könne.



Die Ausnahme-Künstlerin war am Wochenende des 25. Juni auf der Intensivstation gelandet, nachdem sie Berichten zufolge in ihrem Haus in New York "nicht ansprechbar" aufgefunden worden war und offenbar wiederbelebt werden musste.



Zuvor soll die Pop-Queen bis zu zwölf Stunden am Tag intensiv geprobt haben - für ihre geplante Tour, die jetzt erst mal einer gesundheitlichen Pause weichen muss.