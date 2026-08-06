Hasswelle hat sie "gebrochen": Ex-Disney-Star veröffentlicht eigene Nacktfotos nach Erpressung

USA - Im Jahr 2019 veröffentlichte der ehemalige Disney -Star Bella Thorne (28) selbst intime Fotos von sich, um einem mutmaßlichen Erpresser zuvorzukommen. Danach habe sie jedoch zahlreiche Vorwürfe und Schuldzuweisungen bekommen - diese hätten die junge Schauspielerin "gebrochen".

Bella Thorne (28) veröffentlichte 2019 selbst Nacktbilder von sich, um einem Hacker zuvorzukommen. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vor wenigen Tagen war die 28-Jährige im "Call Her Daddy"-Podcast zu Gast und erinnerte sich an die schlimme Zeit zurück.

Damals hatte Thorne einen Hacker beschuldigt, sie mit privaten Nacktfotos erpressen zu wollen. Noch bevor der mutmaßliche Täter die Bilder veröffentlichen konnte, nahm die Schauspielerin die Sache selbst in die Hand und stellte die Aufnahmen kurzerhand online.

"Ich habe einfach einen ehrlichen Beitrag auf Twitter veröffentlicht. Ich wollte einfach klarstellen: Du wirst mir das nicht weiter antun, also hier ist es", so die Schauspielerin.

Sie wollte damit die Situation wieder unter ihre Kontrolle bringen, doch diese Entscheidung löste statt Unterstützung eine große Welle der Kritik aus.

Immer wieder wurde ihr vorgeworfen, die Geschichte nur vorzutäuschen und die Fotos absichtlich veröffentlicht zu haben: "Und ich glaube, das Schlimmste daran war, dass die Leute sagten: 'Nun, du hast das doch selbst gemacht. Du täuschst das nur vor. Du willst uns einfach deine Brüste zeigen. Du willst unbedingt, dass wir deine privaten Körperstellen sehen, deshalb machst du das. Du willst es doch.'"

Diese Vorwürfe hätten Thorne damals "wirklich gebrochen". Sie erinnere sich noch genau daran, wie sie eine Instagram-Story aufgenommen habe, in der sie "völlig fertig und so aufgewühlt, einfach wütend" gewesen sei.