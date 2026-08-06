Mit besonderem Highlight: Hier genießt "Let's Dance"-Paar das Familienglück

Hamburg - Volle Kraft voraus: Als Profitänzer schwebten Alexandru Ionel (31) und seine Frau Patricija (31) bei " Let's Dance " bereits mit zahlreichen Promis übers Parkett. Doch statt Rampenlicht und Glamour stand am Mittwoch Familienzeit mit den Kindern auf dem Programm. In Hamburg ging es für die Ionels aufs Schiff!

Gemeinsam mit ihren Kindern unternahmen die "Let's Dance"-Profis Alexandru Ionel (31) und seine Frau Patricija (31) am Mittwoch eine Hafenrundfahrt in Hamburg. © PETERSEN RELATIONS

Mit der MS Princess ging es für das Paar und die drei Kinder auf der Elbe los zur Hafenrundfahrt.

An Bord wartete vor allem für die Kinder gleich ein ganz besonderes Highlight: Gemeinsam mit Kapitän Elias durften sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und miterleben, wie das Fahrgastschiff über die Elbe gesteuert wird.

"Es war wunderschön", schrieb die 31-Jährige zu ein paar Schnappschüssen des Ausflugs auf Instagram.

Von den Landungsbrücken ging es über Docks und Werften, dem Alten Elbtunnel, den Containerterminals in Richtung Finkenwerder mit Blick auf das Airbus-Werk bis nach Blankenese. Nicht zu vergessen der Blick auf die Elbphilharmonie auf dem Rückweg.

Begleitet wurde die Familie an Bord von einem befreundeten Paar.