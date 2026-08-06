06.08.2026 07:48 Baby-Alarm bei Schumi IV: Sohn von Cora und Ralf wird zum ersten Mal Papa

David Schumacher wird Vater! Erst im Februar hatte der 25-Jährige seine Freundin Vivien geheiratet. Jetzt macht sich der erste gemeinsame Nachwuchs auf den Weg.

Von Frederick Rook

Salzburg (Österreich) - David Schumacher wird Vater! Erst im Februar hatte der 25-Jährige in Salzburg seine langjährige Freundin Vivien geheiratet. Jetzt macht sich der erste gemeinsame Nachwuchs auf den Weg.

David Schumacher (25) und seine ungarische Ehefrau Vivien erwarten ihr erstes Baby. © Instagram/davidschumacher_official (Screenshot) Die freudige Nachricht teilten die werdenden Eltern mit einem zuckersüßen Beitrag auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Das Foto zeigt mehrere Baby-Accessoires auf einer Strickdecke im Gras, dazu ein goldgerahmter Spiegel mit dem Schriftzug "Baby". Im Spiegel selbst sind David und Vivien vor der romantischen Kulisse eines Sees und einer Bergkette zu sehen, wie sie sich innig umarmen und küssen. Dazu schreiben die beiden: "Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht uns zu dritt." Weitere Details wie etwa den errechneten Geburtstermin oder den Verlauf der bisherigen Schwangerschaft verrieten der Sohn von Cora (49) und Ralf Schumacher (51) und seine Gattin nicht. Stattdessen können sich die beiden über zahlreiche Glückwünsche freuen. Promis & Stars Geheimtipp für Eltern? So kurios brachte RTL-Star seinen Sohn einst zum Einschlafen Unter anderem meldete sich Davina Geiss (23) zu Wort: "Alles Gute für euch! Herzlichen Glückwunsch!", schrieb die Promi-Tochter. Ihre Eltern, Carmen (61) und Robert (62), sind eng mit Davids Vater Ralf und dessen Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne befreundet.

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