Baby-Alarm bei Schumi IV: Sohn von Cora und Ralf wird zum ersten Mal Papa
Salzburg (Österreich) - David Schumacher wird Vater! Erst im Februar hatte der 25-Jährige in Salzburg seine langjährige Freundin Vivien geheiratet. Jetzt macht sich der erste gemeinsame Nachwuchs auf den Weg.
Die freudige Nachricht teilten die werdenden Eltern mit einem zuckersüßen Beitrag auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Das Foto zeigt mehrere Baby-Accessoires auf einer Strickdecke im Gras, dazu ein goldgerahmter Spiegel mit dem Schriftzug "Baby".
Im Spiegel selbst sind David und Vivien vor der romantischen Kulisse eines Sees und einer Bergkette zu sehen, wie sie sich innig umarmen und küssen. Dazu schreiben die beiden: "Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht uns zu dritt."
Weitere Details wie etwa den errechneten Geburtstermin oder den Verlauf der bisherigen Schwangerschaft verrieten der Sohn von Cora (49) und Ralf Schumacher (51) und seine Gattin nicht. Stattdessen können sich die beiden über zahlreiche Glückwünsche freuen.
Unter anderem meldete sich Davina Geiss (23) zu Wort: "Alles Gute für euch! Herzlichen Glückwunsch!", schrieb die Promi-Tochter. Ihre Eltern, Carmen (61) und Robert (62), sind eng mit Davids Vater Ralf und dessen Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne befreundet.
Nachwuchs von David Schumacher wird Benzin im Blut haben
Die rasante Liebe zwischen Nachwuchs-Rennfahrer David und seiner Vivien, die ebenfalls im Motorsport aktiv ist, begann vor rund sieben Jahren - wie sollte es auch anders sein - an der Rennstrecke. Über eine gemeinsame Freundin lernten sich die beiden näher kennen.
Schumi IV weiß, wie selten es ist, sich mit einer Frau über die gemeinsame Liebe zu Autos unterhalten zu können: "Das ist schon ein tolles Gefühl", erklärte er in einem früheren Interview einmal. Gemeinsame Fotos auf Social Media sind aber eher eine Seltenheit.
In der Regel dreht sich dort alles um die gemeinsame Leidenschaft, den Motorsport. Der ein oder andere Schnappschuss verrät dann aber doch, wie glücklich David und Vivien miteinander sind.
Zu Mama Cora gilt das Verhältnis seit Jahren als angespannt, inzwischen haben sie keinen Kontakt mehr. Auch bei der Hochzeit war sie nicht anwesend. Zu Papa Ralf pflegt der 25-Jährige hingegen eine sehr innige Beziehung.
Titelfoto: Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)