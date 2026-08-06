Iris Berben erhält Preis: "Widerspricht, wo Schweigen bequem wäre"

Berlin - Schauspielerin Iris Berben (75) wird mit dem Deutschen Kulturpolitikpreis 2026 ausgezeichnet.

Schauspielerin Iris Berben (75) setzt sich seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus ein. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Deutsche Kulturrat würdigt damit Berbens Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus, wie es in einer Mitteilung hieß.

"Iris Berben zeigt seit Jahrzehnten, welche gesellschaftliche Kraft Künstlerinnen und Künstler entfalten können, wenn sie ihre öffentliche Stimme auch für andere erheben. Sie widerspricht, wo Schweigen bequem wäre, und macht deutlich, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus eine dauerhafte Aufgabe unserer Gesellschaft ist", sagte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann.

Die 75-Jährige erinnere mit Lesungen, Schulbesuchen, öffentlichen Diskussionen und Reden an die Verbrechen des Nationalsozialismus, trete für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens ein und widerspreche Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, hieß es in der Mitteilung.

Weiter hieß es dort: "Erinnerungskultur versteht sie dabei nicht allein als Bewahrung der Vergangenheit, sondern als demokratische Aufgabe der Gegenwart."