Hat er eine Neue? Orlando Bloom trifft Model "seit einigen Monaten heimlich"
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Jetzt sind seine heimlichen Liebestreffen aufgeflogen: Seit vergangenem Sommer war Orlando Bloom (49) wieder auf dem Markt - doch nur für kurze Zeit. Vor einigen Monaten sollen sich der Hollywood-Star und das Bikini-Model Luisa Laemmel (28), fernab vom roten Teppich, nähergekommen sein.
Das Interesse rund um Katy Perry (41) und ihren neuen Freund Justin Trudeau (54) reißt nicht ab - doch damit könnte bald Schluss sein. Denn: Der "Fluch der Karibik"-Darsteller wurde vor wenigen Tagen mit der blonden Schönheit Luisa Laemmel in einem Schweizer Luxushotel gesichtet, berichtete Daily Mail.
Demnach habe der Schauspieler gemeinsam mit seiner über 20 Jahre jüngeren Freundin im "The Dolder Grand" in Zürich genächtigt. Zwischen seinem Werbedeal mit Porsche und der idyllischen Berglandschaft habe Bloom die Familie des Bikini-Models kennenlernen dürfen.
"Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden, und Orlando hat sogar seinen Minipudel Biggie Smalls für die Reise einfliegen lassen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Der Kurztrip nach Europa sei für die Blondine und den "Cut"-Darsteller eine willkommene Abwechslung.
"Er lebt in Los Angeles, sie in New York, deshalb sehen sie sich nicht ständig, aber sie stehen in ständigem Kontakt und es knistert gewaltig zwischen ihnen", fügte die anonyme Quelle hinzu.
Doch der Kontakt zwischen den frisch Verliebten spiele sich zum Großteil hinter verschlossenen Türen ab. "Orlando und Luisa treffen sich seit einigen Monaten heimlich", erklärte der Insider weiter.
Der Schauspieler und das Model wurden bereits in der Öffentlichkeit gesehen
Doch so sehr es Orlando Bloom auch versuchte, seine neue Liebe blieb nicht unentdeckt. Bereits vor einem Monat erwischten Paparazzi das Pärchen nach dem Super Bowl in Santa Clara (Kalifornien) Hand in Hand auf der Straße. Im Zuge der Aufnahmen brodelte die Gerüchteküche in Hollywood.
Weder die 28-Jährige noch der Schauspieler äußerten sich bislang zu ihren gemeinsamen Auftritten. Doch für die Fans von Bloom und Laemmel schien die augenscheinliche Vertrautheit und der jetzige Urlaub ein klares Zeichen zu sein.
Wann und ob der 49-Jährige und das Model ihre Beziehung öffentlich machen, bleibt ungewiss. Fakt ist jedoch, dass die Bekanntheiten gern ihre Zeit zusammen verbringen.
Titelfoto: Fotomontage/Foto von AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/Screenshot/Instagram/luisalaemmel