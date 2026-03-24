Hat er eine Neue? Orlando Bloom trifft Model "seit einigen Monaten heimlich"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Jetzt sind seine heimlichen Liebestreffen aufgeflogen: Seit vergangenem Sommer war Orlando Bloom (49) wieder auf dem Markt - doch nur für kurze Zeit. Vor einigen Monaten sollen sich der Hollywood- Star und das Bikini-Model Luisa Laemmel (28), fernab vom roten Teppich, nähergekommen sein.

Der Schauspieler Orlando Bloom (49) und die Schweizer Schönheit Luisa Laemmel (28) sollen sich vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt haben. © Fotomontage/Foto von AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/Screenshot/Instagram/luisalaemmel

Das Interesse rund um Katy Perry (41) und ihren neuen Freund Justin Trudeau (54) reißt nicht ab - doch damit könnte bald Schluss sein. Denn: Der "Fluch der Karibik"-Darsteller wurde vor wenigen Tagen mit der blonden Schönheit Luisa Laemmel in einem Schweizer Luxushotel gesichtet, berichtete Daily Mail.

Demnach habe der Schauspieler gemeinsam mit seiner über 20 Jahre jüngeren Freundin im "The Dolder Grand" in Zürich genächtigt. Zwischen seinem Werbedeal mit Porsche und der idyllischen Berglandschaft habe Bloom die Familie des Bikini-Models kennenlernen dürfen.

"Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden, und Orlando hat sogar seinen Minipudel Biggie Smalls für die Reise einfliegen lassen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Der Kurztrip nach Europa sei für die Blondine und den "Cut"-Darsteller eine willkommene Abwechslung.

"Er lebt in Los Angeles, sie in New York, deshalb sehen sie sich nicht ständig, aber sie stehen in ständigem Kontakt und es knistert gewaltig zwischen ihnen", fügte die anonyme Quelle hinzu.

Doch der Kontakt zwischen den frisch Verliebten spiele sich zum Großteil hinter verschlossenen Türen ab. "Orlando und Luisa treffen sich seit einigen Monaten heimlich", erklärte der Insider weiter.