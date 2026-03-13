California Girl mit Canada Boy: So läuft es zwischen Katy Perry und ihrem Neuen

Vor wenigen Tagen überraschte Katy Perry (41) ihre Fans auf Instagram mit einer ganz besonders privaten Fotoreihe.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles (USA) - Vor wenigen Tagen überraschte die berühmte Sängerin Katy Perry (41) ihre Fans auf Instagram mit einer ganz besonders privaten Fotoreihe. Dabei kam vor allem ihr neuer Lover Justin Trudeau (54) nicht zu kurz.

Auf Instagram zeigten sich die Sängerin Katy Perry (41) und ihr neuer Partner Justin Trudeau (54) verschmust und frisch verliebt.
Auf Instagram zeigten sich die Sängerin Katy Perry (41) und ihr neuer Partner Justin Trudeau (54) verschmust und frisch verliebt.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/katyperry

Nachdem sich die Hollywood-Bekanntheit eine kleine Pause vom roten Teppich gegönnt hatte, zeigte die 41-Jährige nun, wie sie diese am liebsten verbringt. Gemeinsam mit dem kanadischen Politiker und ihrer Tochter Daisy Dove (5) witzelte die "California Gurls"-Interpretin herum und schlenderte durch einen verschneiten Wald.

In einigen Bildern zeigte sich das Pärchen eng umschlungen. "Du bist der Schatz, den du suchst", schrieb die 41-Jährige unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Doch das war noch nicht alles: In einem von Katy Perry selbst erstellten Meme verdeutlichte sie die Sehnsucht nach ihrem Partner.

"Ich warte geduldig darauf, dass mein Freund seine wichtigen Angelegenheiten erledigt, damit wir telefonieren können", schrieb die Sängerin. Vor rund vier Monaten machten der Politiker und die Sängerin ihre Liebe öffentlich - seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält.

Nach Trennung von Orlando Bloom: Geht Katy Perry nun mit diesem Politiker aus?
Katy Perry Nach Trennung von Orlando Bloom: Geht Katy Perry nun mit diesem Politiker aus?

Fernab der Kameras und dem Blitzlichtgewitter zieht die 41-Jährige Daisy Dove groß. Katy Perry und der "Fluch der Karibik"- Darsteller Orlando Bloom (49) hielten ihre fünfjährige Tochter lange Zeit aus der Öffentlichkeit heraus.

Erst vor wenigen Jahren nahmen die Hollywood-Berühmtheiten ihr Kind mit zu diversen Veranstaltungen und zeigten nach knapp drei Jahren erstmals das Gesicht ihrer Tochter.

Die Hollywood-Bekanntheit genießt ihre Zeit gemeinsam mit Töchterchen Daisy Dove (5).
Die Hollywood-Bekanntheit genießt ihre Zeit gemeinsam mit Töchterchen Daisy Dove (5).  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/katyperry

Neben Schmuse-Fotos teilt Katy Perry auch einige lustige Bilder

Ob mit einer Beauty-Maske im Auto oder ein schnelles Selfie vor der Zahnbehandlung, die 41-Jährige ist immer für einen Spaß zu haben.
Ob mit einer Beauty-Maske im Auto oder ein schnelles Selfie vor der Zahnbehandlung, die 41-Jährige ist immer für einen Spaß zu haben.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/katyperry

In ihrem Instagram-Post fotografierte die Sängerin die Fünfjährige, wie sie gerade in einem dicken Schneeanzug durch die Natur streift. Doch neben all den abenteuerlichen Ausflügen zeigte sich die Familie kuschelnd im Bett.

Ein Kinderbuch hielt als entspannte Lektüre her. Katy Perry schien augenscheinlich die Auszeit zu genießen. Die "Dark Horse"-Interpretin hatte in ihrem privaten Beitrag auch einige humorvolle Bilder versteckt.

So saß sie beispielsweise bei ihrem Zahnarzt und lichtete sich mit einem Mundöffner von unten ab. Mehr als 200.000 Plattform-Nutzer feierten die lustige und zugleich familiäre Art der 41-Jährigen.

Witzig oder geschmacklos? Orlando Blooms Neue verkleidet sich als Katy Perry
Katy Perry Witzig oder geschmacklos? Orlando Blooms Neue verkleidet sich als Katy Perry

"Ich finde es toll, dass du Bilder von Justin und deinem Mädchen postest – das ist echt schön", kommentierte eine Userin unter dem Post.

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/katyperry

Mehr zum Thema: