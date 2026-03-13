California Girl mit Canada Boy: So läuft es zwischen Katy Perry und ihrem Neuen

Los Angeles (USA) - Vor wenigen Tagen überraschte die berühmte Sängerin Katy Perry (41) ihre Fans auf Instagram mit einer ganz besonders privaten Fotoreihe. Dabei kam vor allem ihr neuer Lover Justin Trudeau (54) nicht zu kurz.

Auf Instagram zeigten sich die Sängerin Katy Perry (41) und ihr neuer Partner Justin Trudeau (54) verschmust und frisch verliebt. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/katyperry

Nachdem sich die Hollywood-Bekanntheit eine kleine Pause vom roten Teppich gegönnt hatte, zeigte die 41-Jährige nun, wie sie diese am liebsten verbringt. Gemeinsam mit dem kanadischen Politiker und ihrer Tochter Daisy Dove (5) witzelte die "California Gurls"-Interpretin herum und schlenderte durch einen verschneiten Wald.

In einigen Bildern zeigte sich das Pärchen eng umschlungen. "Du bist der Schatz, den du suchst", schrieb die 41-Jährige unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Doch das war noch nicht alles: In einem von Katy Perry selbst erstellten Meme verdeutlichte sie die Sehnsucht nach ihrem Partner.

"Ich warte geduldig darauf, dass mein Freund seine wichtigen Angelegenheiten erledigt, damit wir telefonieren können", schrieb die Sängerin. Vor rund vier Monaten machten der Politiker und die Sängerin ihre Liebe öffentlich - seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält.

Fernab der Kameras und dem Blitzlichtgewitter zieht die 41-Jährige Daisy Dove groß. Katy Perry und der "Fluch der Karibik"- Darsteller Orlando Bloom (49) hielten ihre fünfjährige Tochter lange Zeit aus der Öffentlichkeit heraus.

Erst vor wenigen Jahren nahmen die Hollywood-Berühmtheiten ihr Kind mit zu diversen Veranstaltungen und zeigten nach knapp drei Jahren erstmals das Gesicht ihrer Tochter.