Haus-Streit bei Patricia Blanco und Millionär eskaliert: "Sie zieht nicht aus"

Der großzügige Immobilien-Unternehmer überließ seiner Ex-Verlobten daraufhin sein 1,5-Millionen-Anwesen am Stadtrand von Hamburg - und zog selbst in ein Fünf-Sterne-Hotel.

In seiner Instagram-Story berichtet der Unternehmer vom Häuser-Streit. © Screenshot/Instagram, andreasellermann

Allerdings gegen den Willen seiner Ex: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion ließ der 58-Jährige die Schlösser an seiner Villa austauschen, als sie nicht zu Hause war. Patricia beförderte er kurzerhand in den Dienstboten-Trakt, wo auch sein Chauffeur schläft.

"So langsam bekomme ich mein Haus zurück. Der Hauptteil des Gebäudes ist wieder in meinem Besitz", freute er sich gegenüber der Bild-Zeitung.

Blanco hingegen tobt vor Wut: "Du sperrst mich hier ein! Das ist nicht mehr menschenwürdig!", beschimpfte sie ihren Ex. Dabei bleiben ihr laut Ellermann noch 200 Quadratmeter zum Leben.

Ob sich die beiden jemals einigen werden? Der Millionär hat sein Hotel-Zimmer laut Bild jedenfalls bis Ende September verlängert und überlegt sogar, ganz dort einzuziehen.