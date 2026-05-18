Sorgerecht abgegeben: Hayden Panettiere bricht ihr Schweigen über Tochter Kaya

Los Angeles (USA) - Ihre Tochter Kaya (11) lebt bei ihrem Ex-Partner Wladimir Klitschko (50) in der Ukraine. Jetzt spricht Hayden Panettiere (36) offen wie nie über die Hintergründe der Entscheidung und das Verhältnis zu ihrem Kind.

Hayden Panettiere (36) litt an einer Wochenbettdepression. © Robyn Beck / AFP

Kurz vor der Veröffentlichung ihrer Memoiren "This Is Me: A Reckoning" am kommenden Dienstag (19. Mai) hat Panettiere in einem Interview bereits einen Vorgeschmack auf ihr Buch gegeben und dabei unter anderem über ihre Bisexualität sowie einen versuchten sexuellen Übergriff ausgepackt.

Im Podcast "On Purpose" mit Jay Shetty bezog die Schauspielerin auch Stellung zu den Vorwürfen, sie habe ihre Tochter Kaya im Jahr 2018, nach der Trennung von ihrem Vater, einfach zurückgelassen.

"Ich bekam meine Tochter, und ich wusste, etwas stimmt nicht. Es war schrecklich", erinnerte sich die 36-Jährige an den Moment kurz nach der Geburt ihres Kindes im Dezember 2014 zurück.

Obwohl sie "schon in jungen Jahren" davon geträumt habe, Mutter zu werden, habe sie keine Verbindung zu ihrem Baby aufbauen können: "Ich war gestresst und hatte Angst die ganze Zeit. Ich hatte das Gefühl, mich selbst völlig verloren zu haben."

Neben einer Wochenbettdepression und psychischen Problemen entwickelte die damals 25-Jährige auch eine Suchterkrankung. Sie sei in einem "schrecklichen Kreislauf aus Kampf gegen Depressionen, Angstzuständen, Alkoholismus und Drogenmissbrauch" gefangen gewesen.